Головне за тиждень: нові прогнози НБУ, клієнти Фрідом Фінанс отримають гроші

Після місяців напруженості у відносинах президент США Дональд Трамп і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у неділю, 27 липня, досягли домовленостей щодо укладення торговельної угоди.

Клієнти Фрідом Фінанс з 4 серпня зможуть подати заявки на повернення активів

З понеділка, 4 серпня, клієнти ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» можуть почати звертатись до депозитарних установ або тимчасового керуючого компанії (залежно від типу активів) для повернення активів. Про це повідомив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов.

Відновлення економіки буде повільнішим, ніж торік — Нацбанк