Головне за тиждень: нові прогнози НБУ, клієнти Фрідом Фінанс отримають гроші
Національний банк України очікує значного уповільнення інфляції до кінця поточного року. Локальний інфляційний пік, як і прогнозувалося, був пройдений у травні (15,9%), а в червні інфляція відчутно сповільнилася до 14,3%. Хоча в липні можливе незначне зростання через вплив погодних умов на ціни харчових продуктів.
Держборг України у червні зріс майже на $4 мільярди
Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на кінець червня сягнула $184,84 мільярда, збільшившись за місяць на $3,88 мільярда.
Торговельні війни: США і ЄС домовились про угоду
Після місяців напруженості у відносинах президент США Дональд Трамп і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у неділю, 27 липня, досягли домовленостей щодо укладення торговельної угоди.
Клієнти Фрідом Фінанс з 4 серпня зможуть подати заявки на повернення активів
З понеділка, 4 серпня, клієнти ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» можуть почати звертатись до депозитарних установ або тимчасового керуючого компанії (залежно від типу активів) для повернення активів. Про це повідомив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов.
Відновлення економіки буде повільнішим, ніж торік — Нацбанк
Національний банк прогнозує, що відновлення економіки буде повільнішим, ніж торік, — реальний ВВП зросте на 2,1% у 2025 році. Подальші темпи відновлення залежатимуть від перебігу війни. Базовий сценарій прогнозу НБУ передбачає повільне повернення економіки до нормальних умов функціонування і економічне зростання на рівні 2−3% у 2026−2027 роках.
Приватбанк виграв багатомільярдний судовий процес проти Коломойського і Боголюбова в Англії
Державний Приватбанк здобув перемогу у багатомільярдному судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова в англійському суді. Про це повідомляє пресслужба банку.
МВФ покращив прогноз зростання глобальної економіки на 2025−2026 роки
Міжнародний валютний фонд покращив прогнози зростання світової економіки на 2025 і 2026 роки. Причина — менш жорсткі, ніж очікувалося, торговельні барʼєри США, слабкий долар та несподівана стійкість Китаю. Світове зростання: прогноз зростання глобального ВВП у 2025 році підвищено до 3,0% (+0,2 в.п. до квітня), на 2026 рік — 3,1% (+0,1 в.п.).
Коментарі