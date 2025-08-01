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1 серпня 2025, 20:00

Головне за тиждень: нові прогнози НБУ, клієнти Фрідом Фінанс отримають гроші

НБУ прогнозує помітне зниження інфляції до кінця року

Національний банк України очікує значного уповільнення інфляції до кінця поточного року. Локальний інфляційний пік, як і прогнозувалося, був пройдений у травні (15,9%), а в червні інфляція відчутно сповільнилася до 14,3%. Хоча в липні можливе незначне зростання через вплив погодних умов на ціни харчових продуктів.

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Джерело: Мінфін
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