Держборг України у червні зріс майже на $4 мільярди

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на кінець червня сягнула $184,84 мільярда, збільшившись за місяць на $3,88 мільярда. Про це повідомляє Міністерство фінансів України .

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Як змінився держборг

Станом на 30 червня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 696,95 млрд грн, або $184,84 млрд.

«Протягом червня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 181,73 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $3,88 млрд», — йдеться у повідомленні.

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Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг становив 5 775,49 млрд грн (75,04% загальної суми), або $138,70 млрд; державний та гарантований державою внутрішній борг — 1 921,46 млрд грн (24,96% загальної суми), або $46,14 млрд.

Державний борг України склав 7 402,52 млрд грн (96,18% загальної суми), або $177,77 млрд. Гарантований державою борг становив 294,43 млрд грн (3,83%), або $7,07 млрд.