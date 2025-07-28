Торговельні війни: США і ЄС домовились про угоду

Після місяців напруженості у відносинах президент США Дональд Трамп і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у неділю, 27 липня, досягли домовленостей щодо укладення торговельної угоди. Про це пише DW

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Деталі угоди

Як оголосили політики, мита на майже всі європейські товари у США будуть встановлені на рівні 15 відсотків, включно з автомобілями. Тоді як американські товари у країни ЄС імпортуватимуться з «нульовим тарифом», тобто без мит.

«Ми погоджуємося, що прямий тариф на автомобілі та все інше складатиме 15 відсотків», — заявив Трамп.

Водночас він уточнив, що ці домовленості не стосуються 50-відсоткових мит на імпорт сталі й алюмінію у США, які, за словами президента, залишаються чинними для всіх країн світу.

«Це величезна угода, що принесе стабільність і передбачуваність. Це дуже важливо для бізнесів по обидва боки Атлантики» — зазначила фон дер Ляєн.

ЄС купуватиме в США енергоносії і зброю

За словами Трампа, іншими складовими угоди стануть мільярдні інвестиції європейських країн у США, а також придбання ними американських енергоносіїв і зброї.

«Європейський Союз готовий погодитися придбати в Сполучених Штатів енергоносії на суму 750 мільярдів доларів. Вони готові погодитися інвестувати у Сполучені Штати на 600 мільярдів доларів більше, ніж вже інвестують (…) І вони погоджуються придбати значну кількість військового обладнання», — заявив він.

Президент США зауважив, що не знає про яку кількість озброєння наразі йдеться, але це буде «військове обладнання на сотні мільярдів доларів».

Він додав, що «це — найбільша угода, яка будь-коли була укладена» і вона дуже сильно зблизить США і ЄС.