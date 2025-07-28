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28 липня 2025, 8:34

Торговельні війни: США і ЄС домовились про угоду

Після місяців напруженості у відносинах президент США Дональд Трамп і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у неділю, 27 липня, досягли домовленостей щодо укладення торговельної угоди. Про це пише DW

Після місяців напруженості у відносинах президент США Дональд Трамп і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у неділю, 27 липня, досягли домовленостей щодо укладення торговельної угоди.
Фото: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

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Деталі угоди

Як оголосили політики, мита на майже всі європейські товари у США будуть встановлені на рівні 15 відсотків, включно з автомобілями. Тоді як американські товари у країни ЄС імпортуватимуться з «нульовим тарифом», тобто без мит.

«Ми погоджуємося, що прямий тариф на автомобілі та все інше складатиме 15 відсотків», — заявив Трамп.

Водночас він уточнив, що ці домовленості не стосуються 50-відсоткових мит на імпорт сталі й алюмінію у США, які, за словами президента, залишаються чинними для всіх країн світу.

«Це величезна угода, що принесе стабільність і передбачуваність. Це дуже важливо для бізнесів по обидва боки Атлантики» — зазначила фон дер Ляєн.

ЄС купуватиме в США енергоносії і зброю

За словами Трампа, іншими складовими угоди стануть мільярдні інвестиції європейських країн у США, а також придбання ними американських енергоносіїв і зброї.

«Європейський Союз готовий погодитися придбати в Сполучених Штатів енергоносії на суму 750 мільярдів доларів. Вони готові погодитися інвестувати у Сполучені Штати на 600 мільярдів доларів більше, ніж вже інвестують (…) І вони погоджуються придбати значну кількість військового обладнання», — заявив він.

Президент США зауважив, що не знає про яку кількість озброєння наразі йдеться, але це буде «військове обладнання на сотні мільярдів доларів».

Він додав, що «це — найбільша угода, яка будь-коли була укладена» і вона дуже сильно зблизить США і ЄС.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+30
Coreinside
Coreinside
28 липня 2025, 10:15
#
Дідо вміє.
+
+30
Павел Еникеев
Павел Еникеев
28 липня 2025, 10:35
#
Пошлины на почти все европейские товары в США будут установлены на уровне 15 процентов, включая автомобили. Тогда как американские товары в страны ЕС будут импортироваться с «нулевым тарифом», то есть без пошлин.
Это очень важно для бизнесов с обеих сторон Атлантики" — отметила фон дер Ляен.

+
+15
Rubi0
Rubi0
28 липня 2025, 10:37
#
Рыночная экономика, по важности этой сделки наверное сравниться только Нью Йоркское соглашение в отели Плаза 1985 года, года тихо без шума ограбили Японию и немного пощипали гусей Германии Франции Англии
+
+41
Павел Еникеев
Павел Еникеев
28 липня 2025, 10:37
#
Демократия бесплатной не бывает.
+
0
ccc2013
ccc2013
28 липня 2025, 11:19
#
Евро в нас буде дорожчати.
+
0
eljaaff
eljaaff
28 липня 2025, 11:29
#
То как он её принял — это особое внимание… Трамп мечтал и наконец получил возможность медленно унижать и деклассировать соперников ой сорри партнеров…
+
0
eljaaff
eljaaff
28 липня 2025, 11:31
#
Пару дней назад Китай вытер ноги об неё вчера уже и штаты смогли… -«что тут скажешь- она дипломатиха еще та…»
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