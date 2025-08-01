Відновлення економіки буде повільнішим, ніж торік — Нацбанк

Національний банк прогнозує, що відновлення економіки буде повільнішим, ніж торік, — реальний ВВП зросте на 2,1% у 2025 році. Подальші темпи відновлення залежатимуть від перебігу війни. Базовий сценарій прогнозу НБУ передбачає повільне повернення економіки до нормальних умов функціонування і економічне зростання на рівні 2−3% у 2026−2027 роках. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за липень 2025 року.

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Зазначається, що у першому півріччі 2025 року економічне зростання тривало, проте було обмеженим через посилення обстрілів, подальші втрати виробничих потужностей, інфраструктури та житла, а також негативні міграційні тенденції.

У другому півріччі економічну активність підтримуватимуть стійкий внутрішній попит, м'яка фіскальна політика та нижчий, ніж минулого року, дефіцит е/е.

Проте погіршення безпекової ситуації й нові втрати інфраструктури та виробничих потужностей через посилення обстрілів у першому півріччі, зниження оцінки врожаїв низки культур через несприятливі погодні умови на початку року зумовили перегляд прогнозу реального ВВП у 2025 році в бік повільнішого зростання — до 2,1%.

Базовий сценарій макропрогнозу передбачає повільну нормалізацію умов економічної діяльності, тож економічне зростання у 2026 році пришвидшиться лише до 2,3%. Значні фіскальні стимули, що стануть можливі завдяки суттєвим обсягам міжнародної допомоги, підтримають споживання домогосподарств, що частково компенсує низькі темпи приросту приватних інвестицій.

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У 2027 році темпи зростання реального ВВП пришвидшаться до майже 3% на рік завдяки пожвавленню інвестицій та споживання. Державна підтримка економіки зменшуватиметься, тож роль головного рушія економічного зростання набудуть приватні інвестиції. Споживання збільшуватиметься на тлі подальшого зростання реальних зарплат та поступового повернення мігрантів в Україну.

У 2025−2026 роках потенційний ВВП зростатиме темпами, близькими до 2% на рік, та обмежуватиметься втратами виробничого потенціалу внаслідок агресії рф та відносно повільним відновленням с/г через негативний вплив кліматичних змін на врожаї.