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1 серпня 2025, 12:43

Відновлення економіки буде повільнішим, ніж торік — Нацбанк

Національний банк прогнозує, що відновлення економіки буде повільнішим, ніж торік, — реальний ВВП зросте на 2,1% у 2025 році. Подальші темпи відновлення залежатимуть від перебігу війни. Базовий сценарій прогнозу НБУ передбачає повільне повернення економіки до нормальних умов функціонування і економічне зростання на рівні 2−3% у 2026−2027 роках. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за липень 2025 року.

Національний банк прогнозує, що відновлення економіки буде повільнішим, ніж торік, — реальний ВВП зросте на 2,1% у 2025 році.
Фото: НБУ

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Зазначається, що у першому півріччі 2025 року економічне зростання тривало, проте було обмеженим через посилення обстрілів, подальші втрати виробничих потужностей, інфраструктури та житла, а також негативні міграційні тенденції.

У другому півріччі економічну активність підтримуватимуть стійкий внутрішній попит, м'яка фіскальна політика та нижчий, ніж минулого року, дефіцит е/е.

Проте погіршення безпекової ситуації й нові втрати інфраструктури та виробничих потужностей через посилення обстрілів у першому півріччі, зниження оцінки врожаїв низки культур через несприятливі погодні умови на початку року зумовили перегляд прогнозу реального ВВП у 2025 році в бік повільнішого зростання — до 2,1%.

Базовий сценарій макропрогнозу передбачає повільну нормалізацію умов економічної діяльності, тож економічне зростання у 2026 році пришвидшиться лише до 2,3%. Значні фіскальні стимули, що стануть можливі завдяки суттєвим обсягам міжнародної допомоги, підтримають споживання домогосподарств, що частково компенсує низькі темпи приросту приватних інвестицій.

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У 2027 році темпи зростання реального ВВП пришвидшаться до майже 3% на рік завдяки пожвавленню інвестицій та споживання. Державна підтримка економіки зменшуватиметься, тож роль головного рушія економічного зростання набудуть приватні інвестиції. Споживання збільшуватиметься на тлі подальшого зростання реальних зарплат та поступового повернення мігрантів в Україну.

У 2025−2026 роках потенційний ВВП зростатиме темпами, близькими до 2% на рік, та обмежуватиметься втратами виробничого потенціалу внаслідок агресії рф та відносно повільним відновленням с/г через негативний вплив кліматичних змін на врожаї.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
zevs1
zevs1
1 серпня 2025, 13:06
#
НБУ делает всё чтобы сократить скорость обращения денег, товаров и услуг, ведь люди должны постоянно что-то доказывать банкам, для чего ?
+
0
bosyak
bosyak
1 серпня 2025, 14:18
#
«Скорость обращения» мають тільки гроші. Товари і услуги не мають. «люди должны постоянно что-то доказывать банкам» — щоб в системі не було нелегальних грошей. «НБУ делает всё чтобы сократить скорость обращения денег» — може через інфляцію?
+
0
Ranet
Ranet
1 серпня 2025, 13:42
#
По сравнению с 1913…
Давайте уже сотку добавим
+
0
invaderzim8
invaderzim8
1 серпня 2025, 16:03
#
Эти прогнозы для плебса, не более.
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