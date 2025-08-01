НБУ прогнозує помітне зниження інфляції до кінця року

Національний банк України очікує значного уповільнення інфляції до кінця поточного року. Локальний інфляційний пік, як і прогнозувалося, був пройдений у травні (15,9%), а в червні інфляція відчутно сповільнилася до 14,3%. Хоча в липні можливе незначне зростання через вплив погодних умов на ціни харчових продуктів. Про це йдеться в Інфляційному звіті за липень 2025 року.

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НБУ прогнозує, що надалі інфляція повернеться на траєкторію сталого зниження.

За прогнозами регулятора, у 2025 році інфляція знизиться до 9,7%, у 2026 році - до 6,6%, а у 2027 році досягне цільового рівня НБУ у 5%.

Фактори впливу

Базова інфляція сповільнюватиметься протягом прогнозного періоду, головним чином завдяки заходам монетарної політики НБУ.

Продовольча інфляція також знижуватиметься завдяки поступовому нарощуванню врожаїв та розширенню пропозиції продуктів харчування.

Водночас адміністративно регульована інфляція залишатиметься досить високою. Це зумовлено як підвищенням акцизів у межах виконання євроінтеграційних зобов’язань, так і об'єктивною потребою у коригуванні тарифів житлово-комунального господарства в наступні роки.

Відповідно, це спонукатиме НБУ утримувати інші компоненти інфляції, зокрема базової, на нижчих за інфляційну ціль рівнях для досягнення загальної цілі у 5%.

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Жорсткі монетарні умови

НБУ планує зберігати достатньо жорсткі монетарні умови стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити стале зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

«Посилення процентної політики та утримання облікової ставки на рівні 15,5% сприяли зростанню дохідності строкових гривневих депозитів та ОВДП, що пожвавило інтерес населення до цих інструментів. При цьому, такі кроки НБУ мали нейтральний вплив на кредитування, яке стійко зростає завдяки високій конкуренції банків за якісних позичальників», — зазначив регулятор.

Згідно з базовим сценарієм прогнозу НБУ, зниження облікової ставки розпочнеться не раніше IV кварталу 2025 року. НБУ враховуватиме зміни в балансі ризиків і перейде до циклу пом'якшення процентної політики лише тоді, коли переконається у відсутності загроз для стійкого сповільнення інфляції до цілі на горизонті політики, що обмежується трьома роками.