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28 липня 2025, 14:59

Альтман попередив, що листування з ChatGPT може бути розкрите судом

Листування з ChatGPT може бути розкрите владі на судовий запит, повідомив глава OpenAI Сем Альтман в інтерв'ю подкастеру Тео Вону.

Листування з ChatGPT може бути розкрите владі на судовий запит, повідомив глава OpenAI Сем Альтман в інтерв'ю подкастеру Тео Вону.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомо«Якщо ви спілкуєтеся з ChatGPT про свої найбільш приватні справи, а потім виникне судовий позов або щось таке, нас можуть зобов'язати це надати, і я вважаю, що це дуже неправильно», — сказав Альтман.
Фото: euronews.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«Якщо ви спілкуєтеся з ChatGPT про свої найбільш приватні справи, а потім виникне судовий позов або щось таке, нас можуть зобов'язати це надати, і я вважаю, що це дуже неправильно», — сказав Альтман.

Він нагадав, що закон охороняє таємницю спілкування з лікарем або юристом, «є лікарська таємниця, є юридична конфіденційність», але поки немає відповіді, «як це відбуватиметься, коли ви спілкуватиметеся з ChatGPT».

Альтман закликав зберігати таємницю листування з чат-ботом на тому самому рівні конфіденційності, «що й розмови з психотерапевтом», до цього «слід прийти якнайшвидше».

Нагадаємо

OpenAI зберігає віддалені чати в ChatGPT протягом 30 днів, а потім видаляє їх, якщо немає зобов'язання зберігати їх з «юридичних міркувань або міркувань безпеки», сказано в політиці зберігання даних компанії.

OpenAI залишає за собою право читати листування користувачів із ChatGPT, у тому числі для налаштування мовної моделі та виявлення зловживань.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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