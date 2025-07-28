Альтман попередив, що листування з ChatGPT може бути розкрите судом

Листування з ChatGPT може бути розкрите владі на судовий запит, повідомив глава OpenAI Сем Альтман в інтерв'ю подкастеру Тео Вону.

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Що відомо

«Якщо ви спілкуєтеся з ChatGPT про свої найбільш приватні справи, а потім виникне судовий позов або щось таке, нас можуть зобов'язати це надати, і я вважаю, що це дуже неправильно», — сказав Альтман.

Він нагадав, що закон охороняє таємницю спілкування з лікарем або юристом, «є лікарська таємниця, є юридична конфіденційність», але поки немає відповіді, «як це відбуватиметься, коли ви спілкуватиметеся з ChatGPT».

Альтман закликав зберігати таємницю листування з чат-ботом на тому самому рівні конфіденційності, «що й розмови з психотерапевтом», до цього «слід прийти якнайшвидше».

Нагадаємо

OpenAI зберігає віддалені чати в ChatGPT протягом 30 днів, а потім видаляє їх, якщо немає зобов'язання зберігати їх з «юридичних міркувань або міркувань безпеки», сказано в політиці зберігання даних компанії.

OpenAI залишає за собою право читати листування користувачів із ChatGPT, у тому числі для налаштування мовної моделі та виявлення зловживань.