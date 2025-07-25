Starlink відновив роботу після масштабного збою

Мережа Starlink майже відновила свою роботу після збою, який тривав близько 2,5 годин, причина інциденту вже відома. Про це повідомив віцепрезидент компанії Майкл Ніколс.

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Що відомо

«Starlink зараз здебільшого відновився після збою в мережі, який тривав приблизно 2,5 години», — написав він в соцмережі Х.

За словами Ніколса, поломка сталася через збій ключових внутрішніх програмних служб, що керують основною мережею.

«Вибачте за тимчасовий збій у роботі нашого сервісу; ми прагнемо забезпечити високонадійну мережу та повністю усунемо цю проблему, щоб вона не повторилася», — зазначив він.

Нагадаємо

Пізно увечері 24 липня ЗМІ повідомили про масштабний збій в роботі Starlink і що навіть українські військові теж це відчули і повідомили про це.

Американський мільярдер Ілон Маск пообіцяв найближчим часом відновити Starlink.

Першим про проблеми зі Starlink в Україні розповів командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді. Він зазначив, що термінали не працюють уздовж усієї лінії фронту.

Пізніше керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що проблема з роботою спостерігається не тільки в Україні, а й у деяких інших країнах світу. Дані Downdetector теж це підтверджували.