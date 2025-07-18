Головне за тиждень: новий прем’єр, дефіцит бюджету

У четвер, 17 липня, Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим прем'єр-міністром України, яка стала другою жінкою в історії незалежної України, яка очолила уряд. Першою була Юлія Тимошенко. 15 липня 2025 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав у відставку з посади.

Дефіцит Держбюджету-2026: Україні бракуватиме $19 мільярдів зовнішнього фінансування

Після ухвалення змін до бюджету цього року, плановий дефіцит державного бюджету України на 2026 рік, за попередніми оцінками, становитиме близько $42 млрд.

ЄС закладає у довгостроковий бюджет 100 млрд євро для України