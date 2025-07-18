Головне за тиждень: новий прем’єр, дефіцит бюджету
У четвер, 17 липня, Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим прем'єр-міністром України, яка стала другою жінкою в історії незалежної України, яка очолила уряд. Першою була Юлія Тимошенко. 15 липня 2025 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав у відставку з посади.
Дефіцит Держбюджету-2026: Україні бракуватиме $19 мільярдів зовнішнього фінансування
Після ухвалення змін до бюджету цього року, плановий дефіцит державного бюджету України на 2026 рік, за попередніми оцінками, становитиме близько $42 млрд.
ЄС закладає у довгостроковий бюджет 100 млрд євро для України
У довгостроковому фінансовому плані Євросоюзу на 2028−2034 роки Єврокомісія закладає для України 100 млрд євро в межах розподілу витрат на розширення ЄС. Про це повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Брюсселі 16 липня, презентуючи довгостроковий бюджет ЄС.
Додатково 400 мільярдів на оборону: Рада підтримала зміни до держбюджету
У середу, 16 липня, Верховна Рада у першому читанні підтримала зміни до держбюджету на 2025 рік. Видатки на оборону зростуть на понад 400 млрд грн.
В Україні з’явиться новий механізм для венчурного інвестування — Diia.City Invest
В Україні з’явиться новий, справді простий механізм для венчурного інвестування, якого ще не було — Diia.City Invest.
Вартість біткоїна злетіла вище $123 тисяч
У ніч на 14 липня 2025 року ціна біткоїна в черговий раз за декілька днів встановила новий рекордний максимум (ATH). Перша криптовалюта зросла вище позначки в $123 000. Індекс страху і жадібності досяг значення у 74 базисні пункти, що вказує на «жадібність» трейдерів.
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