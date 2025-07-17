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17 липня 2025, 13:02

Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром

У четвер, 17 липня, Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим прем'єр-міністром України. Відповідне рішення підтримали 262 народних депутати, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

У четвер, 17 липня, Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим прем'єр-міністром України.
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

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Розклад голосів

Голосування по фракціях:

  • «Слуга народу» — 201
  • «Європейська солідарність» — 0
  • «Батьківщина» — 0
  • «Платформа за життя та мир» — 15
  • «За майбутнє» — 12
  • «Голос» — 1
  • «Довіра» — 15
  • «Відновлення України» — 10

Позафракційні — 13

Зазначимо, що Свириденко стала другою жінкою в історії незалежної України, яка очолила Кабінет міністрів. Першою була Юлія Тимошенко, вона була прем'єр-міністром двічі.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко народилася 25 грудня 1985 року у Чернігові у сім'ї держслужбовців.

У 2008 році закінчила з відзнакою Київський торговельно-економічний університет, спеціальність «Менеджмент антимонопольної діяльності», магістр з менеджменту антимонопольної діяльності. В тому ж році вступила до аспірантури Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством».

Трудову діяльність розпочала 2008 року на посаді економістки з фінансової роботи українсько-андоррського спільного підприємства АТ «АМП» (Київ).

Згодом працювала оцінювачкою Чернігівського міжміського бюро технічної інвентаризації, заступницею директора ТОВ «Еко-Втор» (Київ).

Під час роботи в ОП також очолювала Раду зі сприяння бізнесу. Була учасницею комісії відбору голови Бюро економічної безпеки (БЕБ), членкинею наглядової ради НАК «Нафтогаз України», головою правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

4 листопада 2021 року Свириденко призначили на посаду першого віцепрем'єра — міністра економіки. Через рік у серпні вона очолила Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики.

У 2023 році Свириденко увійшла до рейтингу 100 нових лідерів світу за версією журналу TIME.

Звільнення Шмигаля

15 липня 2025 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав у відставку з посади.

14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першому віцепремʼєру — міністру економіки Юлії Свириденко очолити уряд і провести його ґрунтовну реорганізацію.

16 липня Верховна Рада проголосувала за звільнення Кабміну під керівництвом Дениса Шмигаля.

Хто увійде до нового Кабміну

«Мінфін» писав, що першим віцепрем'єром в оновленому уряді буде віцепремʼєр з інновацій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр оборони — Денис Шмигаль.

Мінекономіки, Мінекології та Мінагро обʼєднають в одне відомство, яке очолить Олексій Соболев.

Тарас Качка стане віцепрем'єром із європейської та євроатлантичної інтеграції замість Ольги Стефанішиної.

Мінсоцполітики планують перейменувати на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності. Очолить обʼєднане відомство Денис Улютін — перший заступник міністра фінансів.

Міністерство енергетики замість Германа Галущенка очолить Світлана Гринчук. Натомість Галущенко стане міністром юстиції.

Віцепрем'єр-міністр із відновлення — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Міністр закордонних справ — Андрій Сибіга.

Міністр внутрішніх справ — Ігор Клименко.

Міністр фінансів — Сергій Марченко.

Міністерка у справах ветеранів — Наталія Калмикова.

Міністр охорони здоров'я — Віктор Ляшко.

Міністр молоді та спорту — Матвій Бідний.

Міністр освіти та науки — Оксен Лісовий.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+43
RobinG
RobinG
17 липня 2025, 13:38
#
Ґрунтовну реорганізацію
+
+14
Я_ __
Я_ __
17 липня 2025, 15:19
#
Вона буде проводити професіАнальну реорганізацію в плідній співпраці з усіма міністерствами))
+
0
vadymbanker
vadymbanker
17 липня 2025, 14:37
#
Удачі, заради України.
+
+15
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
17 липня 2025, 14:47
#
Мінсоцполітики планують перейменувати на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності

А буде Міністерство правди, добра і безкоштовної кави із снікерсами?)
+
0
Я_ __
Я_ __
17 липня 2025, 15:27
#
Звісно! Тільки новий кредит отримають на державу і одразу після Міністерства потужності, можуть і таке шось придумати)))
+
+15
3212242
3212242
17 липня 2025, 14:48
#
Потужні зміни.
+
0
Я_ __
Я_ __
17 липня 2025, 15:27
#
Тощо))
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