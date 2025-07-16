В Україні з’явиться новий механізм для венчурного інвестування — Diia.City Invest

В Україні з’явиться новий, справді простий механізм для венчурного інвестування, якого ще не було — Diia.City Invest. Про це написав голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

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Що відомо

В Diia.City Invest інвестори самі формуватимуть склад, обиратимуть управляючого, а держава — допомагатиме.

«Цей проєкт ми реалізуємо разом із Мінцифри. Вчора презентували концепцію бізнесу й отримали цінний зворотний зв’язок», — написав Магомедов.

За його словами, завдяки оновленню та реформі Комісії змогли запропонувати індустрії максимально спрощену модель створення фонду — без бюрократичних бар'єрів і з реєстрацією до 2 тижнів. Це нарешті реальна дерегуляція, якої бізнес чекав роками.

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«НКЦПФР вже підготувала відповідний законопроєкт. Незабаром документ передамо до Верховної Ради — і за оперативного схвалення вже на початку 2026 року в Україні можуть з’явитися перші такі фонди», — підсумував Магомедов.