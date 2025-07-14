Вартість біткоїна злетіла вище $122 тисяч

У ніч на 14 липня 2025 року ціна біткоїна в черговий раз за декілька днів встановила новий рекордний максимум (ATH). Перша криптовалюта зросла вище позначки в $122 600. На момент написання актив закріпився на позначці $122 310.

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Згідно із даними інтерактивної таблиці «Мінфіну», станом на 09:00 вартість першої криптовалюти становить $122 310 за монету.

Індекс страху і жадібності досяг значення у 74 базисні пункти, що вказує на «жадібність» трейдерів.

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Нагадаємо

До цього біткоїн встановив історичний максимум у ніч із 9 на 10 липня 2025 року, досягнувши в моменті рівня $111 999.