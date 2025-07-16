Додатково 400 мільярдів на оборону: Рада підтримала зміни до держбюджету

У середу, 16 липня, Верховна Рада у першому читанні підтримала зміни до держбюджету на 2025 рік. Видатки на оборону зростуть на понад 400 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Законопроєкт 13439−3 передбачає збільшення видатків для сектору безпеки і оборони на 412,4 млрд грн, з яких майже 402 млрд грн — загальний фонд.

Це кошти для:

Міноборони — 311 млрд грн;

МВС — 84 млрд грн;

ГУР Міноборони — 4,5 млрд грн;

СБУ — 1,6 млрд грн;

УДО — 505 млн грн;

Держспецзв’язок — 64,5 млн грн.

10,8 млрд грн — кошти для сектору безпеки і оборони по спеціальному фонду.

Додаткові 26 млрд грн закладено для резервного фонду на здійснення непередбачених та невідкладних видатків.

Для фінансування низки інших нагальних потреб передбачено додатково 15,5 млрд грн (для Мінцифри, МОН, МОЗ).

Загальний обсяг видатків у запропонованих змінах до держбюджету-2025 становить 457 млрд гривень.

Додаткові видатки будуть профінансовані за рахунок:

1. Збільшення доходів держбюджету, зокрема через перевиконання планових показників на 155,5 млрд грн:

ПДФО — 56 млрд грн;

податок на прибуток підприємств — 32 млрд грн;

кошти, що перераховуються НБУ — 20,3 млрд грн;

частина чистого прибутку та дивіденди — 15 млрд грн;

акциз із ввезених на митну територію України тютюнових виробів — 9 млрд грн;

збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих господарських операцій — 4,1 млрд грн;

адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки руху — 2,7 млрд грн;

інші надходження — 16,3 млрд грн.

2. Збільшення плану розміщень ОВДП на 185 млрд грн.

3. Обсяг платежів з погашення внутрішнього державного боргу зменшено на 65 млрд гривень.

4. Скорочення низки видатків держбюджету на 51,5 млрд грн.

Що далі

Остаточне голосування за законопроєкт 13439−3 очікується наприкінці серпня через перерву в роботі Ради.