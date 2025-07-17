У довгостроковому фінансовому плані Євросоюзу на 2028−2034 роки Єврокомісія закладає для України 100 млрд євро в межах розподілу витрат на розширення ЄС. Про це повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Брюсселі 16 липня, презентуючи довгостроковий бюджет ЄС, пише «Інтерфакс-Україна».
17 липня 2025, 10:14
ЄС закладає у довгостроковий бюджет 100 млрд євро для України
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Що відомо
Єврокомісія запропонувала на 2028−2034 роки фінансовий план ЄС у 2 трлн євро, з яких 100 млрд євро передбачено для України.
«Ви знаєте, що у нас є український фонд для відновлення в 50 млрд євро. Ця сума виплачується, тому ми пропонуємо 100 млрд євро, щоб поповнити цей фонд і забезпечити українські перезапуск і стійкість і, звичайно, прискорити її вступ до ЄС», — сказала голова ЄК.
Нагадаємо
Загальна сума бюджету ЄС на 2028−2034 роки, запропонованого Єврокомісією, становить майже 2 трлн євро. Свою позицію щодо нього мають висловити Європейський парламент та Європейська рада.
Джерело: Мінфін
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