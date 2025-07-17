ЄС закладає у довгостроковий бюджет 100 млрд євро для України

У довгостроковому фінансовому плані Євросоюзу на 2028−2034 роки Єврокомісія закладає для України 100 млрд євро в межах розподілу витрат на розширення ЄС. Про це повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Брюсселі 16 липня, презентуючи довгостроковий бюджет ЄС, пише « Інтерфакс-Україна ».

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Єврокомісія запропонувала на 2028−2034 роки фінансовий план ЄС у 2 трлн євро, з яких 100 млрд євро передбачено для України.

«Ви знаєте, що у нас є український фонд для відновлення в 50 млрд євро. Ця сума виплачується, тому ми пропонуємо 100 млрд євро, щоб поповнити цей фонд і забезпечити українські перезапуск і стійкість і, звичайно, прискорити її вступ до ЄС», — сказала голова ЄК.

Нагадаємо

Загальна сума бюджету ЄС на 2028−2034 роки, запропонованого Єврокомісією, становить майже 2 трлн євро. Свою позицію щодо нього мають висловити Європейський парламент та Європейська рада.