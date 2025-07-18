Дефіцит Держбюджету-2026: Україні бракуватиме $19 мільярдів зовнішнього фінансування

Після ухвалення змін до бюджету цього року, плановий дефіцит державного бюджету України на 2026 рік, за попередніми оцінками, становитиме близько $42 млрд. Проте повністю покрити його за рахунок допомоги партнерів не вдасться, повідомила голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа у Facebook.

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«Підстав вважати, що дефіцит зменшиться наступного року, на жаль, немає. Відповідно, і потреба у зовнішньому фінансуванні залишатиметься великою — близько, або навіть понад $40 мільярдів», — написала вона.

Покриття дефіциту

За словами Підласої, частина цієї потреби буде покрита за рахунок так званих безповоротних позик країн G7 (ERA loans), допомоги ЄС у рамках Ukraine Facility, а також підтримки Міжнародного валютного фонду (МВФ). Однак навіть за цих умов залишається непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік у розмірі $19 млрд.

«В умовах, коли цього року Україна спрямує щонайменше 66% свого бюджету на потреби оборони, пошук фінансування не має бути лише проблемою українського уряду та Єврокомісії», — переконана Підласа.

Вона вбачає потенціал для поглиблення та розширення співпраці з МВФ, наводячи приклад Аргентини, якій у 2025 році МВФ погодив програму на $20 млрд, з яких $12 млрд були виділені без структурних маяків. Водночас Україна, щоб отримати $6,19 млрд, пройшла 8 успішних переглядів програми.

Видатки на оборону та відбудову

Підласа додала, що навіть за умови припинення активних бойових дій до кінця цього року, видатки на оборону залишатимуться високими ще не один рік. До них також додаватимуться величезні витрати на відбудову. Згідно з оцінками Світового банку (Rapid Damage and Needs Assessment, RDNA4), потреба у відновленні протягом 10 років після завершення війни становитиме $524 млрд.

Нагадаємо

У середу, 16 липня, Верховна Рада у першому читанні підтримала зміни до держбюджету на 2025 рік. Видатки на оборону зростуть на понад 400 млрд грн.