OpenAI представила ChatGPT-агента — ШІ, здатного самостійно виконувати складні завдання від імені користувача. Ця технологія поєднує можливості великої мовної моделі з автономними діями у цифровому середовищі. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Новий рівень ChatGPT: ШІ-агент виконує дії замість користувача
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Що вміє агент ChatGPT
Новий агент ChatGPT здатен:
- керувати файлами, документами та застосунками;
- здійснювати бронювання зустрічей чи подорожей;
- взаємодіяти з іншими сервісами;
- аналізувати великі обсяги даних — таблиці, бази, звіти.
Ключова особливість агента — здатність планувати дії, розбивати завдання на етапи та адаптуватися на ходу, у разі зміни обставин або отримання нової інформації.
«Ми прагнемо перетворити ChatGPT з інструмента спілкування на агента дій», — пояснили в OpenAI.
Інструмент може створювати презентації, аналізувати конкурентів і планувати покупки, спираючись на інформацію з підключених застосунків на кшталт Gmail і GitHub.
OpenAI інтегрувала можливості своїх попередніх продуктів, таких як Deep Research та функцію навігації вебсайтами, в нового агента ChatGPT. Ця оновлена версія дозволяє користувачам взаємодіяти з ШІ за допомогою підказок природною мовою, а також залучати різні інструменти, зокрема термінал та API.
Компанія демонструє потенціал агента на практичних прикладах, таких як автоматичне планування японського сніданку чи аналіз конкурентів з подальшою підготовкою презентації. Ці завдання підкреслюють його здатність до комплексної роботи: від збору й організації даних до управління процесами в реальному часі.
Під контролем користувача
Компанія окремо наголошує на безпеці та прозорості. Користувачі бачитимуть, які саме дії виконує агент, і зможуть керувати доступами. Також впроваджено багаторівневі системи фільтрації, щоб уникнути шкідливих або неналежних сценаріїв використання.
У системному звіті вказано, що модель володіє «високою здатністю» щодо біологічної та хімічної зброї, тобто теоретично може посилити наявні методи завдання шкоди. Хоча прямих доказів загрози немає, компанія вживає запобіжних заходів:
- Онлайн-моніторинг: усі запити користувачів проходять через класифікатор, що перевіряє їх на зв'язок із біологічною тематикою. У разі виявлення такого зв'язку відповідь повторно аналізується на потенційну загрозу.
- Відключена функція пам'яті: це робиться для запобігання витоку даних, спричиненого атаками через промпти.
Доступність
Початково інструмент доступний користувачам з підписками Pro, Plus і Team. Для активації потрібно вибрати «режим агента» (agent mode) у меню ChatGPT.
Користувачі тарифів Enterprise та Education отримають доступ упродовж кількох найближчих тижнів.
Для користувачів Pro передбачено 400 повідомлень на місяць, тоді як інші платні тарифи включають 40 повідомлень щомісяця.
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