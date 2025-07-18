Новий рівень ChatGPT: ШІ-агент виконує дії замість користувача

OpenAI представила ChatGPT-агента — ШІ, здатного самостійно виконувати складні завдання від імені користувача. Ця технологія поєднує можливості великої мовної моделі з автономними діями у цифровому середовищі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Що вміє агент ChatGPT

Новий агент ChatGPT здатен:

керувати файлами, документами та застосунками;

здійснювати бронювання зустрічей чи подорожей;

взаємодіяти з іншими сервісами;

аналізувати великі обсяги даних — таблиці, бази, звіти.

Ключова особливість агента — здатність планувати дії, розбивати завдання на етапи та адаптуватися на ходу, у разі зміни обставин або отримання нової інформації.

«Ми прагнемо перетворити ChatGPT з інструмента спілкування на агента дій», — пояснили в OpenAI.

Інструмент може створювати презентації, аналізувати конкурентів і планувати покупки, спираючись на інформацію з підключених застосунків на кшталт Gmail і GitHub.

OpenAI інтегрувала можливості своїх попередніх продуктів, таких як Deep Research та функцію навігації вебсайтами, в нового агента ChatGPT. Ця оновлена версія дозволяє користувачам взаємодіяти з ШІ за допомогою підказок природною мовою, а також залучати різні інструменти, зокрема термінал та API.

Компанія демонструє потенціал агента на практичних прикладах, таких як автоматичне планування японського сніданку чи аналіз конкурентів з подальшою підготовкою презентації. Ці завдання підкреслюють його здатність до комплексної роботи: від збору й організації даних до управління процесами в реальному часі.

Під контролем користувача

Компанія окремо наголошує на безпеці та прозорості. Користувачі бачитимуть, які саме дії виконує агент, і зможуть керувати доступами. Також впроваджено багаторівневі системи фільтрації, щоб уникнути шкідливих або неналежних сценаріїв використання.

У системному звіті вказано, що модель володіє «високою здатністю» щодо біологічної та хімічної зброї, тобто теоретично може посилити наявні методи завдання шкоди. Хоча прямих доказів загрози немає, компанія вживає запобіжних заходів:

Онлайн-моніторинг: усі запити користувачів проходять через класифікатор, що перевіряє їх на зв'язок із біологічною тематикою. У разі виявлення такого зв'язку відповідь повторно аналізується на потенційну загрозу.

Відключена функція пам'яті: це робиться для запобігання витоку даних, спричиненого атаками через промпти.

Доступність

Початково інструмент доступний користувачам з підписками Pro, Plus і Team. Для активації потрібно вибрати «режим агента» (agent mode) у меню ChatGPT.

Користувачі тарифів Enterprise та Education отримають доступ упродовж кількох найближчих тижнів.

Для користувачів Pro передбачено 400 повідомлень на місяць, тоді як інші платні тарифи включають 40 повідомлень щомісяця.