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18 липня 2025, 16:14

Новий рівень ChatGPT: ШІ-агент виконує дії замість користувача

OpenAI представила ChatGPT-агента — ШІ, здатного самостійно виконувати складні завдання від імені користувача. Ця технологія поєднує можливості великої мовної моделі з автономними діями у цифровому середовищі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

OpenAI анонсувала запуск нового рівня розвитку ChatGPT — агента, здатного самостійно виконувати складні завдання від імені користувача.
Фото: freepik.com

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Що вміє агент ChatGPT

Новий агент ChatGPT здатен:

  • керувати файлами, документами та застосунками;
  • здійснювати бронювання зустрічей чи подорожей;
  • взаємодіяти з іншими сервісами;
  • аналізувати великі обсяги даних — таблиці, бази, звіти.

Ключова особливість агента — здатність планувати дії, розбивати завдання на етапи та адаптуватися на ходу, у разі зміни обставин або отримання нової інформації.

«Ми прагнемо перетворити ChatGPT з інструмента спілкування на агента дій», — пояснили в OpenAI.

Інструмент може створювати презентації, аналізувати конкурентів і планувати покупки, спираючись на інформацію з підключених застосунків на кшталт Gmail і GitHub.

OpenAI інтегрувала можливості своїх попередніх продуктів, таких як Deep Research та функцію навігації вебсайтами, в нового агента ChatGPT. Ця оновлена версія дозволяє користувачам взаємодіяти з ШІ за допомогою підказок природною мовою, а також залучати різні інструменти, зокрема термінал та API.

Компанія демонструє потенціал агента на практичних прикладах, таких як автоматичне планування японського сніданку чи аналіз конкурентів з подальшою підготовкою презентації. Ці завдання підкреслюють його здатність до комплексної роботи: від збору й організації даних до управління процесами в реальному часі.

Під контролем користувача

Компанія окремо наголошує на безпеці та прозорості. Користувачі бачитимуть, які саме дії виконує агент, і зможуть керувати доступами. Також впроваджено багаторівневі системи фільтрації, щоб уникнути шкідливих або неналежних сценаріїв використання.

У системному звіті вказано, що модель володіє «високою здатністю» щодо біологічної та хімічної зброї, тобто теоретично може посилити наявні методи завдання шкоди. Хоча прямих доказів загрози немає, компанія вживає запобіжних заходів:

  • Онлайн-моніторинг: усі запити користувачів проходять через класифікатор, що перевіряє їх на зв'язок із біологічною тематикою. У разі виявлення такого зв'язку відповідь повторно аналізується на потенційну загрозу.
  • Відключена функція пам'яті: це робиться для запобігання витоку даних, спричиненого атаками через промпти.

Доступність

Початково інструмент доступний користувачам з підписками Pro, Plus і Team. Для активації потрібно вибрати «режим агента» (agent mode) у меню ChatGPT.

Користувачі тарифів Enterprise та Education отримають доступ упродовж кількох найближчих тижнів.

Для користувачів Pro передбачено 400 повідомлень на місяць, тоді як інші платні тарифи включають 40 повідомлень щомісяця.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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