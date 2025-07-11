Інфляція в Україні сповільнилася до 14,3% у червні — Держстат
Головне за тиждень: інфляція уповільнилась, біткоїн пробив максимум
У червні 2025 року зростання споживчих цін в Україні сповільнилося. Річна інфляція (порівняно з червнем 2024 року) склала 14,3%, а місячна (порівняно з травнем 2025-го) — 0,8%.
Новий рекорд: Біткоїн перевищив $118 000
Вчора, 10 липня, ввечері ціна першої криптовалюти почала впевнено йти вгору. У п’ятницю, 11 липня, біткоїн досяг нового історичного максимуму у понад $118 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.
ЄС виділяє 2,3 мільярда євро на відновлення України та запускає новий великий інвестиційний фонд
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні, 10 липня, оголосила про новий пакет допомоги на 2,3 млрд євро на підтримку зусиль України з відновлення та відбудови. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
Україні потрібно понад $40 мільярдів зовнішньої допомоги у 2026 році — Шмигаль
Потреби України в зовнішньому фінансуванні на 2026 рік залишаться на критично високому рівні й перевищать $40 мільярдів. Водночас цього року країна вже залучила $22 мільярди допомоги від партнерів. Про це у середу, 9 липня, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Товарообіг України за пів року зріс, але імпорт майже вдвічі перевищує експорт
За перші шість місяців 2025 року товарообіг України сягнув $58,3 млрд, що на $5,6 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року. Проте це зростання відбулося на тлі значного торговельного дефіциту: імпорт товарів майже вдвічі перевищив експорт.
Мінфін залучив 16,6 мільярда від продажу облігацій
Міністерство фінансів 8 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,64 млрд грн, що на 9,48 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 7,16 млрд грн.
ЄС терміново шукає $19 мільярдів для покриття дефіциту бюджету України наступного року
Брюссель терміново розглядає варіанти покриття потенційного дефіциту бюджету України на наступний рік, який може сягнути $19 мільярдів. Необхідність у пошуку нових джерел фінансування зумовлена зменшенням підтримки з боку США та згасанням надій на швидке припинення вогню у війні з росією.
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