Головне за тиждень: інфляція уповільнилась, біткоїн пробив максимум

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні, 10 липня, оголосила про новий пакет допомоги на 2,3 млрд євро на підтримку зусиль України з відновлення та відбудови. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Україні потрібно понад $40 мільярдів зовнішньої допомоги у 2026 році — Шмигаль

Потреби України в зовнішньому фінансуванні на 2026 рік залишаться на критично високому рівні й перевищать $40 мільярдів. Водночас цього року країна вже залучила $22 мільярди допомоги від партнерів. Про це у середу, 9 липня, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Товарообіг України за пів року зріс, але імпорт майже вдвічі перевищує експорт