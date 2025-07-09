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9 липня 2025, 19:05

Україні потрібно понад $40 мільярдів зовнішньої допомоги у 2026 році — Шмигаль

Потреби України в зовнішньому фінансуванні на 2026 рік залишаться на критично високому рівні й перевищать $40 мільярдів. Водночас цього року країна вже залучила $22 мільярди допомоги від партнерів. Про це у середу, 9 липня, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Потреби України в зовнішньому фінансуванні на 2026 рік залишаться на критично високому рівні й перевищать $40 мільярдів.

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Власні кошти — на оборону, допомога — на решту

За словами прем'єра, ключовим завданням наразі є напрацювання механізмів для залучення цих коштів, оскільки зовнішнє фінансування дозволяє Україні спрямовувати всі власні ресурси на захист країни.

Він повідомив, що загальний фінансовий ресурс на оборону та безпеку у 2025 році складе майже $50 млрд, що становить 26% ВВП. При цьому власні доходи бюджету очікуються на рівні $48,5 млрд.

«Таким чином зовнішнє фінансування критично важливе для нас, адже дозволяє Україні спрямовувати власні ресурси на захист нашої країни», — наголосив Шмигаль.

Консолідація внутрішніх ресурсів

Прем'єр-міністр також зазначив, що уряд продовжує роботу над консолідацією внутрішніх ресурсів. Завдяки відновленню економіки та системним змінам, за перші п'ять місяців цього року державний бюджет було перевиконано на $1 млрд.

Крім того, він нагадав, що наприкінці червня уряд подав зміни до держбюджету, які передбачають збільшення видатків на обороноздатність майже на $10 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Vlad UKR
Vlad UKR
9 липня 2025, 19:43
#
По кишенях своїх пошукайте, може й не треба буде зовнішньої допомоги!
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