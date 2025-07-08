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8 липня 2025, 10:34

ЄС терміново шукає $19 мільярдів для покриття дефіциту бюджету України наступного року

Брюссель терміново розглядає варіанти покриття потенційного дефіциту бюджету України на наступний рік, який може сягнути $19 мільярдів. Необхідність у пошуку нових джерел фінансування зумовлена зменшенням підтримки з боку США та згасанням надій на швидке припинення вогню у війні з росією. Про це у вівторок, 8 липня, повідомляє Financial Times.

Брюссель терміново розглядає варіанти покриття потенційного дефіциту бюджету України на наступний рік, який може сягнути $19 мільярдів.
Photo by Justin Yau/Sipa via AP Images

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Варіанти фінансової підтримки

За даними джерел, Європейська комісія обговорює з країнами-членами ЄС кілька основних варіантів:

  • Військова підтримка України у вигляді «позабюджетних» грантів.
  • Прискорення виплат за кредитами за програмою підтримки G7 на $50 млрд.
  • Більш ефективне використання знерухомлених у ЄС російських державних активів.

«Зростає занепокоєння щодо наступного року. Багато зацікавлених сторін, які розраховували на угоду про припинення вогню цього року, змушені перераховувати свої витрати і усвідомлюють, що існує фінансова діра, як не крути», — цитує видання високопосадовця ЄС.

Розбіжності в прогнозах та нагальність рішень

Терміновість пошуку фінансування пов'язана також із розбіжностями в оцінках. Міжнародний валютний фонд вважає, що потреби України на наступний рік покриті, однак цей прогноз базується на припущенні, що війна завершиться цього року або в середині 2026-го. У Києві та Брюсселі цей сценарій вважають малоймовірним.

Мета ЄС — забезпечити потреби Києва заздалегідь, до настання зими, особливо враховуючи невизначеність щодо подальшої військової підтримки з боку США. Це питання буде обговорюватися на саміті в Римі, присвяченому фінансуванню відбудови України, який цього тижня відвідає президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Пропозиція України

Один із варіантів, запропонований Києвом країнам G7, полягає в тому, щоб європейські союзники надавали військову допомогу у вигляді двосторонніх грантів, які б враховувалися як внесок у досягнення цільового показника НАТО щодо збільшення національних витрат на оборону до 5% ВВП. Це дозволило б одночасно підтримати Україну та виконати власні оборонні зобов'язання.

Чому це важливо

Усвідомлення того, що війна буде довгою, а підтримка з боку США — ненадійна, змушує ЄС переходити від ситуативних пакетів допомоги до пошуку більш креативних, довгострокових та сталих механізмів фінансування України.

Розглянуті варіанти демонструють готовність Євросоюзу розширювати фінансові та юридичні межі, щоб забезпечити стабільність України. Особливо це стосується ідеї більш агресивного використання заморожених російських активів, що свідчить про посилення позиції «росія має заплатити».

Фактично, ЄС намагається збудувати для України фінансовий «захисний мур» на 2026 рік ще до того, як може виникнути криза фінансування через політичні зміни у США чи «втому від війни». Успіх цих зусиль напряму визначить здатність України продовжувати оборону та підтримувати макроекономічну стабільність протягом наступного року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
parseval
parseval
8 липня 2025, 10:49
#
Але ж купівля дорогих авто тільки росте, ремонти, озеленення і тд б'є рекорди. Значить рухаємось у правильному напрямку.
+
0
Я_ __
Я_ __
8 липня 2025, 11:03
#
Тому що головне це потужність, незламність, єдність! Слава найпотужнішому диктатору сучасності!

А ще, на фоні закритих кордонів, можуть з часом для «покращення демографії» ввести податки на бездітність (як це здається в минулому році хотіли пропихнути, але після галасу людей передумали), або взагалі примусово змушувати людей спарюватися і народжувати дітей, ну, а що, бусифікація ж є, прописати десь на папірі, ой, в законі тобто, що кожен чоловік і жінка мають бути в парі, а в пари має бути мінімум дві дитини, і все, під бравою патріотичною ідеєю «покращення демографії», виловлювати чоловіків і жінок і під дулом автомата змушувати їх спарюватися, можна назвати «пологифікація», ну за аналогом бусифікації, коли людину проти її волі викрали з вулиці, потім побили і під дулом автомата повезли в окоп, в нас же все корумповано і по дeбiльномy, ой, тобто потужно, незламно, демократично і по закону, ага :)
+
0
Я_ __
Я_ __
8 липня 2025, 11:07
#
Parseval

«Але ж купівля дорогих авто тільки росте, ремонти, озеленення і тд б'є рекорди. Значить рухаємось у правильному напрямку.»

в цей список ще можна додати «волонтерів» з їх раптовим збагаченням)
ну як наприклад
— притула — купує кілька квартир собі протягом війни
— лаченков — ходить в макасінах від лоро п`яна за 60к грн
— стернено — агітує всіх йти служити, але сам за себе вирішив, що він не піде, коли повістка прийшла, а замість того купує собі і своїй жінці машини новенькі, щодня тусить в ресторані елітного жк, та змінює вічно кофтинки від стон айленд по 20+ к кожна
— лебіга (горе стрімер) — котрий під соусом «зборів» купив собі будинок, а батькам земельну ділянку


таких прикладів тьма, це лише найвідоміші з цих дармоїдів, ой, волонтерів тобто)
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