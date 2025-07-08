ЄС терміново шукає $19 мільярдів для покриття дефіциту бюджету України наступного року

Брюссель терміново розглядає варіанти покриття потенційного дефіциту бюджету України на наступний рік, який може сягнути $19 мільярдів. Необхідність у пошуку нових джерел фінансування зумовлена зменшенням підтримки з боку США та згасанням надій на швидке припинення вогню у війні з росією. Про це у вівторок, 8 липня, повідомляє Financial Times.

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Варіанти фінансової підтримки

За даними джерел, Європейська комісія обговорює з країнами-членами ЄС кілька основних варіантів:

Військова підтримка України у вигляді «позабюджетних» грантів.

Прискорення виплат за кредитами за програмою підтримки G7 на $50 млрд.

Більш ефективне використання знерухомлених у ЄС російських державних активів.

«Зростає занепокоєння щодо наступного року. Багато зацікавлених сторін, які розраховували на угоду про припинення вогню цього року, змушені перераховувати свої витрати і усвідомлюють, що існує фінансова діра, як не крути», — цитує видання високопосадовця ЄС.

Розбіжності в прогнозах та нагальність рішень

Терміновість пошуку фінансування пов'язана також із розбіжностями в оцінках. Міжнародний валютний фонд вважає, що потреби України на наступний рік покриті, однак цей прогноз базується на припущенні, що війна завершиться цього року або в середині 2026-го. У Києві та Брюсселі цей сценарій вважають малоймовірним.

Мета ЄС — забезпечити потреби Києва заздалегідь, до настання зими, особливо враховуючи невизначеність щодо подальшої військової підтримки з боку США. Це питання буде обговорюватися на саміті в Римі, присвяченому фінансуванню відбудови України, який цього тижня відвідає президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Пропозиція України

Один із варіантів, запропонований Києвом країнам G7, полягає в тому, щоб європейські союзники надавали військову допомогу у вигляді двосторонніх грантів, які б враховувалися як внесок у досягнення цільового показника НАТО щодо збільшення національних витрат на оборону до 5% ВВП. Це дозволило б одночасно підтримати Україну та виконати власні оборонні зобов'язання.

Чому це важливо

Усвідомлення того, що війна буде довгою, а підтримка з боку США — ненадійна, змушує ЄС переходити від ситуативних пакетів допомоги до пошуку більш креативних, довгострокових та сталих механізмів фінансування України.

Розглянуті варіанти демонструють готовність Євросоюзу розширювати фінансові та юридичні межі, щоб забезпечити стабільність України. Особливо це стосується ідеї більш агресивного використання заморожених російських активів, що свідчить про посилення позиції «росія має заплатити».

Фактично, ЄС намагається збудувати для України фінансовий «захисний мур» на 2026 рік ще до того, як може виникнути криза фінансування через політичні зміни у США чи «втому від війни». Успіх цих зусиль напряму визначить здатність України продовжувати оборону та підтримувати макроекономічну стабільність протягом наступного року.