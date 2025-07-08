Мінфін залучив 16,6 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів 8 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,64 млрд грн, що на 9,48 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 7,16 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

1,79 млрд грн під 16,35% з погашенням 16 вересня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,35%);

1,94 млрд грн під 17,10% з погашенням 10 березня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,10%);

5,08 млн грн під 17,80% з погашенням 29 листопада 2028 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,80%).

В іноземній валюті:

168,89 млн євро під 3,24% з погашенням 2 липня 2026 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у 2025 році Міністерство фінансів залучило від випуску державних облігацій близько 240 млрд грн.