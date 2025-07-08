Міністерство фінансів 8 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 16,64 млрд грн, що на 9,48 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 7,16 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
8 липня 2025, 17:19
Мінфін залучив 16,6 мільярда від продажу облігацій
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Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 1,79 млрд грн під 16,35% з погашенням 16 вересня 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,35%);
- 1,94 млрд грн під 17,10% з погашенням 10 березня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,10%);
- 5,08 млн грн під 17,80% з погашенням 29 листопада 2028 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,80%).
В іноземній валюті:
- 168,89 млн євро під 3,24% з погашенням 2 липня 2026 року.
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у 2025 році Міністерство фінансів залучило від випуску державних облігацій близько 240 млрд грн.
Джерело: Мінфін
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