Новий рекорд: Біткоїн перевищив $118 000

Вчора, 10 липня, ввечері ціна першої криптовалюти почала впевнено йти вгору. У п’ятницю, 11 липня, біткоїн досяг нового історичного максимуму у понад $118 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

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На момент написання новини ціна біткоїна становить близько $118 340. За добу актив подорожчав на 6,61%, за тиждень — на 8,48%.

«Новий історичний максимум біткоїна зумовлений невпинним інституційним накопиченням — основні гравці збільшують пропозицію та вичерпують ліквідність на біржах», — сказав Джошуа Чу, співголова Гонконгської асоціації Web3, повідомляє Reuters.

Багато трейдерів, які ставили на падіння біткоїна, зазнали збитків: за останню добу було ліквідовано коротких позицій на понад $1 мільярд, за даними Coinglass. Тим часом інвестори активно вкладалися в біткоїн-ETF — лише в четвер, 10 липня, туди надійшло $1,2 мільярда, зазначає Bloomberg.

Інші криптовалюти

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання. При чому Ethereum зріс до $3 025, за тиждень актив додав 17,51%.

Найбільше за останні 24 години подорожчали:

Cardano (+12,58%),

Dogecoin (+10,91%),

Ethereum (+8,87%).

Нагадаємо

До цього біткоїн встановив історичний максимум у ніч із 9 на 10 липня 2025 року, досягнувши в моменті рівня $111 999.