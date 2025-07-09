Інфляція в Україні сповільнилася до 14,3% у червні — Держстат

У червні 2025 року зростання споживчих цін в Україні сповільнилося. Річна інфляція (порівняно з червнем 2024 року) склала 14,3%, а місячна (порівняно з травнем 2025-го) — 0,8%. Про це у середу, 9 липня, повідомила Державна служба статистики України.

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Що подорожчало найбільше

Основним драйвером зростання цін у червні стали продукти харчування та безалкогольні напої, які загалом подорожчали на 1,4%.

Найбільше зросли ціни на фрукти — на 13,5%. Також на 0,2−3,3% подорожчали м'ясо та м'ясопродукти, безалкогольні напої, риба, сало, хліб, кисломолочна продукція, масло та цукор.

Ціни на транспорт зросли на 1,1%, головним чином через подорожчання проїзду в залізничному транспорті на 5,4% та палива на 2,3%. Алкогольні напої та тютюнові вироби додали в ціні 1,1%.

Інфляція в Україні / Джерело: Державна служба статистики

Що допомогло стримати інфляцію

Водночас низка товарів суттєво подешевшала, що допомогло стримати загальний рівень інфляції. Найбільше впали в ціні овочі — на 8,1%.

Також на 0,4−1,1% знизилися ціни на яйця, макаронні вироби, молоко та рис. Одяг та взуття подешевшали на 2,3% та 2,1% відповідно.

Базова інфляція

Базова інфляція, що не враховує тимчасових факторів, у червні склала 0,3% за місяць. У річному вимірі цей показник становив 12,1%, що є нижчим за загальну споживчу інфляцію.

Нагадаємо, що НБУ передбачав уповільнення інфляції влітку. На думку регулятора, основні фактори, які стимулювали зростання цін, вже втрачають силу.

Що таке споживча та базова інфляція і в чому різниця

Держстат розраховує два основні показники інфляції, які допомагають зрозуміти різні аспекти цінових процесів в економіці:

Споживча інфляція (ІСЦ): Це головний, «офіційний» показник, який відображає зміну цін на широкий набір товарів та послуг, що споживає середньостатистичне домогосподарство. Він включає все — від продуктів харчування та пального до комунальних тарифів. Цей показник дуже чутливий до сезонних коливань (наприклад, падіння цін на овочі влітку) та адміністративних рішень (зміна тарифів).

Базова інфляція (БІСЦ): Цей показник розраховується зі споживчого кошика, але виключає з нього товари, ціни на які є найбільш мінливими або регулюються адміністративно.

Базова інфляція вважається кращим індикатором фундаментального, стійкого цінового тиску в економіці. Саме на неї орієнтуються центральні банки, ухвалюючи рішення щодо процентних ставок.