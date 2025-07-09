Starlink запрацює в Індії: компанія Маска отримала дозвіл — Reuters

Компанія Starlink, що належить Ілону Маску, отримала ліцензію від індійського космічного регулятора на запуск комерційних операцій у країні. Це усуває останню регуляторну перешкоду для виходу супутникового провайдера на індійський ринок. Про це Reuters повідомили три джерела, знайомі з ситуацією.

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Компанія Маска очікувала дозволів на комерційну діяльність в Індії з 2022 року. Минулого місяця вона отримала ключову ліцензію від Міністерства телекомунікацій Індії, але ще чекала схвалення від індійського космічного департаменту.

Конкуренція та подальші кроки

Starlink стане третьою компанією, яка отримала дозвіл Індії на вихід у космічний сектор країни. Раніше Індія вже схвалила заявки від OneWeb (британсько-французький консорціум Eutelsat) та Reliance Jio на надання послуг у країні.

Перед повноцінним запуском Starlink має отримати частоти, встановити наземну інфраструктуру та підтвердити безпеку своїх послуг під час тестів.

Ілон Маск і індійський мільярдер Мукеш Амбані, власник Jio, довго сперечалися про те, як Індія має надавати радіочастоти для супутникового зв'язку. Уряд Індії став на бік Маска, вирішивши, що частоти мають виділятися, а не продаватися на аукціоні.