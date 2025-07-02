У «Дії» запустять новий розділ «Ветеран Pro» з послугами для ветеранів та їхніх родин

У мобільному застосунку «Дія» незабаром з'явиться окремий розділ послуг, призначений для ветеранів війни та сімей загиблих (померлих) військових. Новий функціонал отримає назву «Ветеран Pro». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку використання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, щоб автоматизувати та цифровізувати ці послуги.

Хто зможе скористатися «Ветеран Pro»

Новий розділ «Ветеран Pro» буде доступний для:

ветеранів війни;

постраждалих учасників Революції Гідності;

членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Які послуги надаватиме новий розділ

У «Ветеран Pro» користувачі зможуть:

подавати заяви та запити на отримання публічних послуг;

отримувати необхідну інформацію про доступні послуги;

оформлювати відповідні довідки та витяги;

брати участь в опитуваннях.

Крім того, ветерани війни та демобілізовані особи зможуть переглядати в «Дії» інформацію про діяльність фахівців із супроводу та подавати заяву на отримання такого супроводу.