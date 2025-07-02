Бізнес зберігає стриманий оптимізм — НБУ

Бізнес у червні оцінив результати власної економічної діяльності на рівні попереднього місяця. У червні 2025 року ІОДА становив 50.0 порівняно з 50.8 у травні 2025 року та був значно вищий за рівень у червні 2024 року (43.6). Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА).

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Оцінка бізнесу

Стійкий споживчий попит, достатня пропозиція товарів, стабільна ситуація з енергопостачанням, міжнародна фінансова підтримка, а також сезонний фактор мали позитивний вплив на оцінки респондентів.

Водночас стримуючими чинниками залишалися постійні обстріли критично важливих об'єктів та інфраструктури, посилення інтенсивності бойових дій, значні витрати бізнесу на сировину, оплату праці та паливо, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також курсові та інфляційні очікування.

Підприємства торгівлі були найоптимістичнішими, четвертий місяць поспіль демонструючи позитивні оцінки результатів своєї поточної діяльності: секторальний індекс у червні зріс до 52.0 з 50.3 у травні 2025 року (у червні 2024 року — 46.4).

Підприємства промисловості п’ятий місяць поспіль надали позитивні оцінки результатів своєї діяльності завдяки стійкому споживчому попиту і стабільній ситуації в енергетиці: секторальний індекс у червні становив 50.4 порівняно з 51.1 у травні 2025 року (у червні 2024 року — 45.5).

Підприємства будівництва також оптимістично оцінили свої поточні економічні результати завдяки сталому внутрішньому попиту та сприятливим погоднім умовам: секторальний індекс у червні становив 50.4 порівняно з 51.5 у травні 2025 року (у червні 2024 року — 43.0).

Підприємства сфери послуг на відміну від попереднього місяця послабили оцінки результатів своєї поточної діяльності, зважаючи на збільшення витрат бізнесу через здорожчання палива та дефіцит кваліфікованих кадрів: секторальний індекс становив 48.3 у червні (у травні 2025 року — 50.9, у червні 2024 року — 39.7). Респонденти очікували обсяги наданих послуг на рівні попереднього місяця, водночас послабили очікування щодо нових замовлень на послуги та послуг у процесі виконання.

Опитані підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг зберегли високі очікування щодо темпів здорожчання закупівельних цін, а також цін / тарифів на власну продукцію / послуги, натомість підприємства будівництва сподівалися на їх послаблення.

Ситуація стосовно зайнятості залишається складною. Підприємства всіх опитаних секторів очікували на зменшення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше — у будівництві.

Методика опитування

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 23 червня 2025 року. В опитуванні взяли участь 579 підприємств.

Серед опитаних підприємств 42.0% — компанії промисловості, 25.7% — сфери послуг, 26.3% — торгівлі, 6.0% — будівництва; 28.2% респондентів — великі підприємства, 25.9% — середні, 45.9% — малі.

31.1% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9.3% — лише експортні операції, 18.0% — лише імпортні операції, 41.6% — не здійснюють зовнішньоекономічні операції.

Результати опитувань відображають лише думку респондентів — керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.