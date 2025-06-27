Головне за тиждень: держборг зріс, євро оновило максимум
Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на кінець травня досягла $180,97 мільярда. Станом на 31 травня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 515,21 млрд грн, або $180,97 млрд.
Гривня оновила історичний мінімум щодо євро
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 30 червня, зафіксувавши ослаблення гривні як до долара, так і до євро. Курс європейської валюти оновив свій історичний максимум другий день поспіль.
Зеленський анонсував тривалий мораторій на перевірки бізнесу
Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив підготувати рішення про запровадження тривалого мораторію на проведення перевірок бізнесу в країні.
ЄС цьогоріч надасть Україні 30,6 мільярда євро фіндопомоги
Європейський Союз продовжить надавати Україні значну економічну та фінансову підтримку, яка цього року сягне 30,6 млрд євро.
Звільнення імпорту електромобілів від ПДВ: До Ради подали ще один законопроєкт
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 13351−1, який є альтернативним до проєкту № 13351 щодо звільнення імпорту електромобілів від ПДВ.
Кабмін призначив т. в. о. голови Державної податкової служби Лесю Карнаух
Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючою обов’язки голови Державної податкової служби Лесю Карнаух.
Податковий комітет закликає уряд та НБУ ухвалити рішення про пільгове кредитування військових
Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики за результатами останнього засідання, звертається до Кабміну та Нацбанку ухвалити невідкладні рішення для забезпечення справедливого доступу військових та ветеранів до кредитування.
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