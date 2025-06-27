Головне за тиждень: держборг зріс, євро оновило максимум

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на кінець травня досягла $180,97 мільярда. Станом на 31 травня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 515,21 млрд грн, або $180,97 млрд.

Гривня оновила історичний мінімум щодо євро

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 30 червня, зафіксувавши ослаблення гривні як до долара, так і до євро. Курс європейської валюти оновив свій історичний максимум другий день поспіль.

Зеленський анонсував тривалий мораторій на перевірки бізнесу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив підготувати рішення про запровадження тривалого мораторію на проведення перевірок бізнесу в країні.

ЄС цьогоріч надасть Україні 30,6 мільярда євро фіндопомоги

Європейський Союз продовжить надавати Україні значну економічну та фінансову підтримку, яка цього року сягне 30,6 млрд євро.

Звільнення імпорту електромобілів від ПДВ: До Ради подали ще один законопроєкт