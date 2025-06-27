Гривня знову оновила історичний мінімум щодо євро: НБУ встановив курси на понеділок

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 30 червня, зафіксувавши ослаблення гривні як до долара, так і до євро . Курс європейської валюти оновив свій історичний максимум другий день поспіль. Про це у п'ятницю, 27 червня, свідчать дані, оприлюднені на сайті регулятора.

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Новий історичний максимум євро

Офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлено на рівні 48,7823 грн/€. Це на 14 копійок вище, ніж у попередній банківський день, і є новим історичним рекордом. Попередній максимум було зафіксовано лише днем раніше, 27 червня, на позначці 48,6380 грн/€.

Долар також дорожчає

Офіційний курс долара США на понеділок встановлено на рівні 41,6409 грн/$, що на 6 копійок вище, ніж у п'ятницю (41,5852 грн/$).

Поточний курс долара все ще залишається нижчим за абсолютний історичний максимум, який було зафіксовано 13 січня 2025 року на рівні 42,2841 грн/$.