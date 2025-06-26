Державний борг України у травні зріс на мільярд доларів

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України станом на кінець травня досягла $180,97 мільярда. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.

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Державний та гарантований держборг

Станом на 31 травня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7 515,21 млрд грн, або $180,97 млрд.

«Протягом травня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 34,88 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $1 млрд», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг становив 5 584,80 млрд грн (74,31% загальної суми), або $134,48 млрд; державний та гарантований державою внутрішній борг — 1 930,41 млрд грн (25,69% загальної суми), або $46,48 млрд.

Державний борг

Державний борг України склав 7 239,17 млрд грн (96,33% загальної суми), або $174,32 млрд. Гарантований державою борг становив 276,04 млрд грн (3,67%), або $6,65 млрд.