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25 червня 2025, 15:11

Звільнення імпорту електромобілів від ПДВ: До Ради подали ще один законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 13351−1, який є альтернативним до проєкту № 13351 щодо звільнення імпорту електромобілів від ПДВ.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 13351−1, який є альтернативним до проєкту № 13351 щодо звільнення імпорту електромобілів від ПДВ.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо пропонує законопроєкт В документі йдеться про звільнення від оподаткування ПДВ операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами.
Фото: depositphotos

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Що пропонує законопроєкт

В документі йдеться про звільнення від оподаткування ПДВ операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами.

Законопроєктом пропонується прив’язати строк дії пільг до періоду воєнного стану та протягом одного року після його припинення або скасування, тоді як основним законопроєктом № 13351 запропоновано продовжити строк дії пільгового режиму тільки на один календарний рік — до 1 січня 2027 року.

Нагадаємо

  • 6 червня в парламенті було зареєстровано законопроєкт № 13351 з аналогічною назвою, який передбачає продовження пільг (звільнення від ПДВ та ввізного мита) на ввезення в Україну та постачання електромобілів на один рік — до 1 січня 2027 року. Співавторами документу є Дмитро Разумков (позафракційний) та ще 9 народних депутатів (переважно фракції «Слуга народу»).
  • В травні поточного року попит на нові електрокари зріс на 93% порівняно з тим самим місяцем 2024 року — до 1257 од., на вживані — на 40% до понад 4,7 тис. од., а за січень-травень попит на нові зріс на 5% до аналогічного періоду торік — до понад 4,2 тис. од., вживані — на 30% до 20,6 тис. од.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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0
neverice
neverice
25 червня 2025, 17:22
#
Якщо ми хочемо зменшувати залежність від імпорту бензину та нафти як такої — то подовжувати дію треба ще як мінімум на пару років, поки ціна електромобілів не зрівняється з ДВЗ, як в Китаї. Війна сформувала величезний відкладений попит на електрокари у нас (через блекаути та загальне зниження ризиків), хоча навіть в таких умовах продажі ростуть непогано. Тож, що більше людей врешті решт купить собі електричку, то більше виграє держава (банально на сальдо зовнішньої торгівлі).
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Mini Mi
Mini Mi
25 червня 2025, 17:25
#
Так нужно не только ПДВ, а от всех пошлин освобождать, иначе конкурировать с ДВС в нашей стране очень сложно будет
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qbik
qbik
25 червня 2025, 17:26
#
Для чого їх звільняти від ПДВ? Зимою під час блекаутів в частині міста будуть гудіти генератори, а в іншій заряджатися авто?!🤷
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