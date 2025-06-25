Звільнення імпорту електромобілів від ПДВ: До Ради подали ще один законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 13351−1 , який є альтернативним до проєкту № 13351 щодо звільнення імпорту електромобілів від ПДВ.

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Що пропонує законопроєкт

В документі йдеться про звільнення від оподаткування ПДВ операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами.

Законопроєктом пропонується прив’язати строк дії пільг до періоду воєнного стану та протягом одного року після його припинення або скасування, тоді як основним законопроєктом № 13351 запропоновано продовжити строк дії пільгового режиму тільки на один календарний рік — до 1 січня 2027 року.

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