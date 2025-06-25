У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 13351−1, який є альтернативним до проєкту № 13351 щодо звільнення імпорту електромобілів від ПДВ.
25 червня 2025, 15:11
Звільнення імпорту електромобілів від ПДВ: До Ради подали ще один законопроєкт
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Що пропонує законопроєкт
В документі йдеться про звільнення від оподаткування ПДВ операцій з ввезення на митну територію України та постачання на митній території транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами.
Законопроєктом пропонується прив’язати строк дії пільг до періоду воєнного стану та протягом одного року після його припинення або скасування, тоді як основним законопроєктом № 13351 запропоновано продовжити строк дії пільгового режиму тільки на один календарний рік — до 1 січня 2027 року.
Нагадаємо
- 6 червня в парламенті було зареєстровано законопроєкт № 13351 з аналогічною назвою, який передбачає продовження пільг (звільнення від ПДВ та ввізного мита) на ввезення в Україну та постачання електромобілів на один рік — до 1 січня 2027 року. Співавторами документу є Дмитро Разумков (позафракційний) та ще 9 народних депутатів (переважно фракції «Слуга народу»).
- В травні поточного року попит на нові електрокари зріс на 93% порівняно з тим самим місяцем 2024 року — до 1257 од., на вживані — на 40% до понад 4,7 тис. од., а за січень-травень попит на нові зріс на 5% до аналогічного періоду торік — до понад 4,2 тис. од., вживані — на 30% до 20,6 тис. од.
Джерело: Мінфін
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