Податковий комітет закликає уряд та НБУ ухвалити рішення про пільгове кредитування військових

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 червня 2025, 12:45

Податковий комітет закликає уряд та НБУ ухвалити рішення про пільгове кредитування військових

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики за результатами останнього засідання, звертається до Кабміну та Нацбанку ухвалити невідкладні рішення для забезпечення справедливого доступу військових та ветеранів до кредитування. Про це в телеграм-каналі написав голова Комітету Данило Гетманцев.

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики за результатами останнього засідання, звертається до Кабміну та Нацбанку ухвалити невідкладні рішення для забезпечення справедливого доступу військових та ветеранів до кредитування.
Фото: "Новинарня"

Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Вирішити проблеми військових із кредитами — це питання честі. Тим паче, що рішення по кожному з напрямів уже є», — написав Гетманцев.

Що пропонує Комітет

Кредитні ліміти на картках: чіткий механізм підтримки

Серед першочергових ініціатив — встановлення мінімального кредитного ліміту на картках військовослужбовців. Пропонується зобов’язати банки, через які здійснюються виплати військовим, встановлювати кредитний ліміт у розмірі середньомісячної зарплати за останні три місяці.

Відповідне рішення має бути вироблено Нацбанком спільно з Міністерством фінансів та банками, які обслуговують рахунки військових. Один з можливих форматів — укладення меморандуму про співпрацю.

Окремо уряду пропонується опрацювати механізм компенсації процентної ставки банкам, які кредитують військових, як альтернативу чинній забороні на нарахування відсотків за споживчими кредитами військовослужбовцям.

Читайте також: Експерт: Військові позбавлені повноцінного кредитування

Програма «єОселя»: збільшення фінансування та усунення дискримінації

  • Комітет також наполягає на суттєвих змінах у програмі доступної іпотеки «єОселя». Серед ключових пропозицій:

  • збільшити фінансування програми, зокрема за рахунок неефективних витрат у держбюджеті (наприклад, скасування програми «Національний кешбек»);

  • усунути дискримінаційні норми, які передбачають підвищені ставки для звільнених контрактників та родин загиблих;

  • поширити пільгову ставку 3% на мобілізованих військових строком на 10 років, а надалі - 6% на наступний період кредиту.

Пільги лише для тих, хто реально захищав державу

Комітет закликає також обмежити доступ до пільгової іпотеки для представників силових органів, які не брали безпосередньої участі у бойових діях або не перебували в районах ведення бойових дій.

Зокрема, пропонується виключити з переліку осіб, які мають право на пільгову ставку, прокурорів Офісу Генерального прокурора, працівників НАБУ, ДБР, БЕБ, Служби судової охорони та інших, які не брали участі в обороні держави.

Читайте також: В НБУ прокоментували проблему безвідсоткових кредитів для військових

Порядок підтвердження статусу військовослужбовця — уніфікувати

Окрема рекомендація стосується Міністерства оборони та Генштабу: їм пропонують встановити чіткий перелік документів для кожної категорії військових, які підтверджують право на пільги відповідно до частини п’ятнадцятої статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
24 червня 2025, 12:58
#
Зробити військовим грошову винагороду на рівні армії США щоб людина могла самостійно купити необхідні речі — НІ такого не зробимо


Зробити військовим різноманітні пільги через підзаконні акти постанови накази розпорядження щоб максимально ускладнити реалізацію цього права — ТАК це зробимо
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає orest frank и 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами