Податковий комітет закликає уряд та НБУ ухвалити рішення про пільгове кредитування військових

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики за результатами останнього засідання, звертається до Кабміну та Нацбанку ухвалити невідкладні рішення для забезпечення справедливого доступу військових та ветеранів до кредитування. Про це в телеграм-каналі написав голова Комітету Данило Гетманцев .

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«Вирішити проблеми військових із кредитами — це питання честі. Тим паче, що рішення по кожному з напрямів уже є», — написав Гетманцев.

Що пропонує Комітет

Кредитні ліміти на картках: чіткий механізм підтримки

Серед першочергових ініціатив — встановлення мінімального кредитного ліміту на картках військовослужбовців. Пропонується зобов’язати банки, через які здійснюються виплати військовим, встановлювати кредитний ліміт у розмірі середньомісячної зарплати за останні три місяці.

Відповідне рішення має бути вироблено Нацбанком спільно з Міністерством фінансів та банками, які обслуговують рахунки військових. Один з можливих форматів — укладення меморандуму про співпрацю.

Окремо уряду пропонується опрацювати механізм компенсації процентної ставки банкам, які кредитують військових, як альтернативу чинній забороні на нарахування відсотків за споживчими кредитами військовослужбовцям.

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Програма «єОселя»: збільшення фінансування та усунення дискримінації

Комітет також наполягає на суттєвих змінах у програмі доступної іпотеки «єОселя». Серед ключових пропозицій:

збільшити фінансування програми, зокрема за рахунок неефективних витрат у держбюджеті (наприклад, скасування програми «Національний кешбек»);

усунути дискримінаційні норми, які передбачають підвищені ставки для звільнених контрактників та родин загиблих;

поширити пільгову ставку 3% на мобілізованих військових строком на 10 років, а надалі - 6% на наступний період кредиту.

Пільги лише для тих, хто реально захищав державу

Комітет закликає також обмежити доступ до пільгової іпотеки для представників силових органів, які не брали безпосередньої участі у бойових діях або не перебували в районах ведення бойових дій.

Зокрема, пропонується виключити з переліку осіб, які мають право на пільгову ставку, прокурорів Офісу Генерального прокурора, працівників НАБУ, ДБР, БЕБ, Служби судової охорони та інших, які не брали участі в обороні держави.

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Порядок підтвердження статусу військовослужбовця — уніфікувати

Окрема рекомендація стосується Міністерства оборони та Генштабу: їм пропонують встановити чіткий перелік документів для кожної категорії військових, які підтверджують право на пільги відповідно до частини п’ятнадцятої статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».