ЄС цьогоріч надасть Україні 30,6 мільярда євро фіндопомоги

Європейський Союз продовжить надавати Україні значну економічну та фінансову підтримку, яка цього року сягне 30,6 млрд євро . Про це йдеться у висновках за підсумками засідання Європейської ради щодо України.

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«Європейський Союз забезпечуватиме Україну регулярною та передбачуваною фінансовою допомогою на тривалий час. У 2025 році ЄС надасть Україні 30,6 млрд євро, з яких 3,5 млрд євро вже були сплачені в рамках Українського фонду, та ще 7 млрд євро — в рамках ініціативи G7 ERA, що надходить за рахунок надходжень від заблокованих російських активів», — зазначено в документі.

Підтримка відбудови та євроінтеграції

Лідери ЄС підтвердили свою готовність підтримувати відбудову та відновлення України, розглядаючи цей процес у контексті майбутнього членства країни в Європейському Союзі.

«ЄС готовий… підтримувати процеси відновлення та відбудови у координації з міжнародними партнерами, включаючи сфери психологічної та психосоціальної реабілітації, а також посилення допомоги з розмінування. У цьому контексті Європейська рада покладає сподівання на Конференцію з відновлення України в Римі 10−11 липня 2025 року», — підкреслюється в резолюції.

Лідери ЄС також підтримали Україну на шляху до членства в Європейському Союзі.

«Європейський Союз залишається твердим у підтримці України на шляху до членства в ЄС. Європейська рада вітає Україну за темп впровадження реформ, пов'язаних із входженням, навіть у дуже складних обставинах, та вітає досягнутий суттєвий прогрес, заохочує Україну і Європейську комісію інтенсифікувати роботу в рамках процесу входження. Європейська рада запрошує Раду ЄС здійснити наступні кроки, на основі підходу щодо оцінки досягнень, з відкриттям кластерів (у переговорах — ред.), коли будуть виконані відповідні умови», — йдеться у документі.

Відповідальність за злочини

Окремо лідери ЄС наголосили на повній підтримці зусиль із забезпечення повної відповідальності за воєнні та інші тяжкі злочини, скоєні під час російської агресії. Вони також привітали прогрес у заснуванні Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи.

Резолюцію було ухвалено голосами 26 країн Євросоюзу.

Нагадаємо

У Брюсселі відбувається зустріч глав держав та урядів ЄС у форматі Європейської ради, яка серед найважливіших питань розглянула шляхи подальшої економічної та військової підтримки України.