Головне за тиждень: гривня й український експорт падають, ФРС не знизила ставку

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на понеділок, 23 червня, суттєво послабивши її позиції як до долара, так і до євро. Курс європейської валюти при цьому сягнув нового історичного максимуму. Згідно з даними НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлено на рівні 48,20 грн/€.

Експорт українських товарів впав на 6,9%, імпорт зріс на 12,6%

У січні — квітні 2025 року експорт товарів з України становив $13,31 млрд, або 93,1% відповідного показника за минулий рік.

Понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами — Гетманцев

За підсумками цьогорічної деклараційної кампанії понад 17 тисяч українців офіційно стали мільйонерами. Це на 1,3 тисячі більше, ніж торік — а сумарно вони задекларували 254 млрд грн.

НБУ планує накопичити резерви валюти до рекордних $58 мільярдів

За перші п’ять місяців 2025 року Україна отримала майже $18 млрд зовнішньої допомоги у формі пільгових кредитів та грантів. До кінця року цей обсяг може зрости до $55 млрд. Це станеться передусім завдяки пришвидшеному надходженню траншів за механізмом ERA, а також отриманню запланованої підтримки від ЄС за програмою Ukraine Facility.

Індекс фінансового стресу на найнижчому рівні з початку великої війни — НБУ

Протягом першої половини року Індекс фінансового стресу (ІФС) перебував на найнижчому рівні з початку повномасштабного вторгнення, хоча і був волатильним.

Внутрішній аудит НБУ отримав найвищу оцінку від експертів Банку Англії

Система внутрішнього аудиту Національного банку України отримала найвищу можливу оцінку якості — «Загалом відповідає» — за результатами незалежної зовнішньої перевірки, яку провели експерти центрального банку Англії. Цей висновок підтверджує, що внутрішні контрольні процеси українського регулятора відповідають найкращим світовим практикам.

ФРС залишила ставку незмінною, незважаючи на заклики Трампа до зниження

Федеральна резервна система США (ФРС) 18 червня ухвалила рішення залишити базову ставку незмінною на рівні 4,25−4,5%. Відповідно до релізу, рішення ухвалено на тлі сталого зростання економічної активності, незважаючи на коливання чистого експорту.