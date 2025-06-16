Експорт українських товарів впав на 6,9%, імпорт зріс на 12,6%,

У січні — квітні 2025 року експорт товарів з України становив $13,31 млрд, або 93,1% відповідного показника за минулий рік. Про це повідомляє Держстат.

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Деталі

«За січень-квітень 2025 року експорт товарів становив $13 311,8 млн, або 93,1% порівняно із січнем — квітнем 2024 року, імпорт — $24 823,5 млн, або 112,6%», — йдеться в повідомленні.

За даними Держстату, негативне сальдо склало $11,51 млрд. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,54 (за січень — квітень 2024 року — 0,65).

Зовнішньоторговельні операції Україна проводила із партнерами із 217 країн світу.

Найактивніше протягом звітного періоду Україна нарощувала експорт фармацевтичної продукції — на 27,2% проти січня — квітня торік, маси з деревини та целюлози — на 20,9%, живих тварин та продукції тваринного походження — на 20,8%.

Водночас експорт зернових культур скоротився на 24,2% проти січня — квітня 2024 року (до $2,77 млрд).