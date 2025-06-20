Національний банк України встановив офіційний курс гривні на понеділок, 23 червня, суттєво послабивши її позиції як до долара, так і до євро. Курс європейської валюти при цьому сягнув нового історичного максимуму. Про це свідчать дані, оприлюднені регулятором 20 червня за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку.
20 червня 2025, 18:41
Гривня оновила історичний мінімум у парі з євро: НБУ встановив курси на понеділок
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Згідно з даними НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлено на рівні 48,20 грн/€. Це на 34 копійки вище, ніж у попередній банківський день, і є новим історичним рекордом. Попередній максимум було зафіксовано 13 червня на рівні 48,08 грн/€.
Водночас курс долара США також зріс. Він встановлений на рівні 41,83 грн, що на 15 копійок більше, ніж у п'ятницю. Історичний максимум — 42,28 грн (13 січня 2025 року).
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Джерело: Мінфін
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