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20 червня 2025, 18:41

Гривня оновила історичний мінімум у парі з євро: НБУ встановив курси на понеділок

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на понеділок, 23 червня, суттєво послабивши її позиції як до долара, так і до євро. Курс європейської валюти при цьому сягнув нового історичного максимуму. Про це свідчать дані, оприлюднені регулятором 20 червня за підсумками торгів на міжбанківському валютному ринку.

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на понеділок, 23 червня, суттєво послабивши її позиції як до долара, так і до євро.

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Згідно з даними НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлено на рівні 48,20 грн/€. Це на 34 копійки вище, ніж у попередній банківський день, і є новим історичним рекордом. Попередній максимум було зафіксовано 13 червня на рівні 48,08 грн/€.

Водночас курс долара США також зріс. Він встановлений на рівні 41,83 грн, що на 15 копійок більше, ніж у п'ятницю. Історичний максимум — 42,28 грн (13 січня 2025 року).

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Turbo Apricot
Turbo Apricot
20 червня 2025, 19:06
#
Курс гривні до міжнародних валют неважливий показник. Головний показник це потужний ріст економіки України під керівництвом 5−6 менеджерів. Наприклад менеджер Чернишов міністр національної єдності України, виїхав у відрядження за кордон, а після того коли вся Україна дізналась про кримінальні провадження НАБУ щодо помічників/заступників Чернишова, то Кабмін змушений продовжити це відрядження безстроково.
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