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17 червня 2025, 15:42

НБУ планує накопичити запаси валюти до рекордних $58 мільярдів

За перші п’ять місяців 2025 року Україна отримала майже $18 млрд зовнішньої допомоги у формі пільгових кредитів та грантів. До кінця року цей обсяг може зрости до $55 млрд. Це станеться передусім завдяки пришвидшеному надходженню траншів за механізмом ERA, а також отриманню запланованої підтримки від ЄС за програмою Ukraine Facility. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, який НБУ опублікував 17 червня.

За перші п’ять місяців 2025 року Україна отримала майже $18 млрд зовнішньої допомоги у формі пільгових кредитів та грантів.
Фото: depositphotos

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Що потрібно для швидкого отримання коштів

Як зазначає регулятор, для цього необхідне вчасне та повне виконання зобов’язань перед партнерами, передусім за програмою з МВФ та Ukraine Facility.

У червні Україна має отримати транш за результатами вже восьмого перегляду програми з МВФ, йдеться у звіті.

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«Швидше надходження коштів від партнерів дає змогу нарощувати міжнародні резерви. На початку червня вони становили $44.5 млрд, прогноз НБУ на кінець року — близько $58 млрд. Обидва показники помітно перевищують необхідний їх рівень за композитним критерієм МВФ. Водночас накопичений цьогоріч рівень резервів очікувано знизиться надалі», — зазначає регулятор.

Що дасть накопичення золотовалютних резервів

Це дасть змогу покривати потреби валютного ринку в наступні роки, коли обсяги допомоги можуть скоротитися.

Нагадаємо

У першому півріччі НБУ продовжував компенсувати структурний дефіцит валюти на ринку.

Чистий попит на валюту за перші п’ять місяців року зріс порівняно з обсягами рік тому. Його підживлюють потреби сектору оборони та імпорт газу.

Ситуативно зростав попит населення на валюту, однак тиск цього чинника останнім часом послабився.

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Чиста купівля валюти з боку фізичних осіб у квітні-травні 2025 року була на найнижчих рівнях із серпня 2023 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Romanenkas17
Romanenkas17
17 червня 2025, 15:47
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Блін, ну і казки)). Тут рік би витримати. Закриють подачки і вся «стабільність» пропаде. Попит населення впав, тому що всі збідніли, піднялись податки, ціни ростуть, продаж через інтернет перекрили.
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0
TAN72
TAN72
17 червня 2025, 16:16
#
Хотели написать набрались в долг.
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