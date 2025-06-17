НБУ планує накопичити запаси валюти до рекордних $58 мільярдів

За перші п’ять місяців 2025 року Україна отримала майже $18 млрд зовнішньої допомоги у формі пільгових кредитів та грантів. До кінця року цей обсяг може зрости до $55 млрд. Це станеться передусім завдяки пришвидшеному надходженню траншів за механізмом ERA, а також отриманню запланованої підтримки від ЄС за програмою Ukraine Facility. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, який НБУ опублікував 17 червня.

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Що потрібно для швидкого отримання коштів

Як зазначає регулятор, для цього необхідне вчасне та повне виконання зобов’язань перед партнерами, передусім за програмою з МВФ та Ukraine Facility.

У червні Україна має отримати транш за результатами вже восьмого перегляду програми з МВФ, йдеться у звіті.

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«Швидше надходження коштів від партнерів дає змогу нарощувати міжнародні резерви. На початку червня вони становили $44.5 млрд, прогноз НБУ на кінець року — близько $58 млрд. Обидва показники помітно перевищують необхідний їх рівень за композитним критерієм МВФ. Водночас накопичений цьогоріч рівень резервів очікувано знизиться надалі», — зазначає регулятор.

Що дасть накопичення золотовалютних резервів

Це дасть змогу покривати потреби валютного ринку в наступні роки, коли обсяги допомоги можуть скоротитися.

Нагадаємо

У першому півріччі НБУ продовжував компенсувати структурний дефіцит валюти на ринку.

Чистий попит на валюту за перші п’ять місяців року зріс порівняно з обсягами рік тому. Його підживлюють потреби сектору оборони та імпорт газу.

Ситуативно зростав попит населення на валюту, однак тиск цього чинника останнім часом послабився.

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Чиста купівля валюти з боку фізичних осіб у квітні-травні 2025 року була на найнижчих рівнях із серпня 2023 року.