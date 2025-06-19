ФРС залишила ставку незмінною, незважаючи на заклики Трампа до зниження

Федеральна резервна система США (ФРС) 18 червня ухвалила рішення залишити базову ставку незмінною на рівні 4,25−4,5%. Про це випливає із пресрелізу відомства.

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Рішення ФРС

Відповідно до релізу, рішення ухвалено на тлі сталого зростання економічної активності, незважаючи на коливання чистого експорту.

Як зазначається у документі, «недавні індикатори свідчать про те, що економічна активність продовжує зростати стійкими темпами. Рівень безробіття залишається низьким, а ситуація на ринку праці — стабільною та сприятливою». При цьому інфляція залишається дещо підвищеною.

Мета ФРС — забезпечення максимальної зайнятості та стабільної інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі, йдеться у матеріалах відомства. Хоча невизначеність щодо економічних перспектив знизилася, вона залишається високою.

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ФРС зазначає, що «уважно стежить за ризиками, які можуть перешкодити досягненню двох основних цілей відомства — повної зайнятості та цінової стабільності».

Регулятор підтвердив, що продовжить скорочення портфеля казначейських паперів, облігацій квазідержавних агентств та іпотечних цінних паперів. Також ФРС дала зрозуміти, що при оцінці необхідності подальших змін процентної політики враховуватиме дані, прогноз з економіки та баланс ризиків.

У заяві наголошується, що ФРС готова скоригувати свою політику у разі появи загроз для досягнення цільових орієнтирів. Комітет з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи США (FOMC) при цьому враховує широкий спектр факторів — від стану ринку праці та інфляційних очікувань до міжнародних та фінансових умов.

За поточне рішення проголосували всі члени Комітету, включаючи голову Джерома Пауелла та його заступника Джона Вільямса.

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