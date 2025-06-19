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19 червня 2025, 2:10

ФРС залишила ставку незмінною, незважаючи на заклики Трампа до зниження

Федеральна резервна система США (ФРС) 18 червня ухвалила рішення залишити базову ставку незмінною на рівні 4,25−4,5%. Про це випливає із пресрелізу відомства.

Федеральна резервна система США (ФРС) 18 червня ухвалила рішення залишити базову ставку незмінною на рівні 4,25−4,5%.
Фото: depositphotos

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Рішення ФРС

Відповідно до релізу, рішення ухвалено на тлі сталого зростання економічної активності, незважаючи на коливання чистого експорту.

Як зазначається у документі, «недавні індикатори свідчать про те, що економічна активність продовжує зростати стійкими темпами. Рівень безробіття залишається низьким, а ситуація на ринку праці — стабільною та сприятливою». При цьому інфляція залишається дещо підвищеною.

Мета ФРС — забезпечення максимальної зайнятості та стабільної інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі, йдеться у матеріалах відомства. Хоча невизначеність щодо економічних перспектив знизилася, вона залишається високою.

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ФРС зазначає, що «уважно стежить за ризиками, які можуть перешкодити досягненню двох основних цілей відомства — повної зайнятості та цінової стабільності».

Регулятор підтвердив, що продовжить скорочення портфеля казначейських паперів, облігацій квазідержавних агентств та іпотечних цінних паперів. Також ФРС дала зрозуміти, що при оцінці необхідності подальших змін процентної політики враховуватиме дані, прогноз з економіки та баланс ризиків.

У заяві наголошується, що ФРС готова скоригувати свою політику у разі появи загроз для досягнення цільових орієнтирів. Комітет з операцій на відкритому ринку Федеральної резервної системи США (FOMC) при цьому враховує широкий спектр факторів — від стану ринку праці та інфляційних очікувань до міжнародних та фінансових умов.

За поточне рішення проголосували всі члени Комітету, включаючи голову Джерома Пауелла та його заступника Джона Вільямса.

Нагадаємо

  • Президент США Дональд Трамп закликав Федеральну резервну систему опустити базову процентну ставку відразу на 1 процентний пункт (п.п.), незважаючи на сильніші, ніж очікувалося, дані щодо американського ринку праці за травень.
  • Раніше Трамп заявляв, що має повноваження звільнити главу Федеральної резервної системи, термін повноважень якого спливає не раніше 2026 року.
  • У посту в соцмережі Truth Social Трамп назвав Пауелла «великим невдахою», заявивши, що економічна активність у США сповільниться, якщо ФРС не опустить ставки негайно.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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