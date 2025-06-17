Індекс фінансового стресу на найнижчому рівні з початку великої війни — НБУ

Протягом першої половини року Індекс фінансового стресу (ІФС) перебував на найнижчому рівні з початку повномасштабного вторгнення, хоча і був волатильним. Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність, який НБУ опублікував 17 червня.

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Деталі

Незмінно найбільший внесок в ІФС мав валютний субіндекс, який дещо знизився порівняно з початком року передусім через скорочення обсягів валютних інтервенцій.

Основне джерело волатильності ІФС — це субіндекс державних цінних паперів, який коливався унаслідок різких змін спредів за суверенними єврооблігаціями й дещо зріс порівняно з початком року.

Значення субіндексу поведінки домогосподарств залишалося майже незмінним передусім через збереження відносно високого рівня ставок за депозитами населення.

Субіндекс корпоративних цінних паперів тимчасово зростав через коливання цін акцій українських компаній, спричинених зміною очікувань про успішність мирних перемовин, але на початку літа він повернувся до мінімальних значень.

Банківський субіндекс залишається низьким, попри незначне зниження показників ліквідності навесні.

ІФС відображає виключно поточний стан справ у фінансовому секторі та не свідчить про майбутні ризики в короткостроковій чи довгостроковій перспективі.

Нагадаємо

Індекс фінансового стресу в Україні різко зріс після російського вторгнення у лютому 2022 року. Але, як зазначали в НБУ, він був меншим, ніж під час криз 2008 та 2014−2015 років.