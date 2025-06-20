Внутрішній аудит НБУ отримав найвищу оцінку від експертів Банку Англії

Система внутрішнього аудиту Національного банку України отримала найвищу можливу оцінку якості — «Загалом відповідає» — за результатами незалежної зовнішньої перевірки, яку провели експерти центрального банку Англії. Цей висновок підтверджує, що внутрішні контрольні процеси українського регулятора відповідають найкращим світовим практикам. Про це 20 червня повідомила пресслужба НБУ .

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Прозорість та відповідність стандартам

Експерти Банку Англії не виявили жодних недоліків чи відхилень у роботі внутрішнього аудиту НБУ, і, як наслідок, не надали жодних рекомендацій щодо покращення. Це є винятковим результатом, що свідчить про зрілість та ефективність контрольних функцій всередині організації.

Внутрішній аудит у центральному банку — це, по суті, незалежна перевірка всіх внутрішніх процесів, від управління ризиками до кібербезпеки. Його мета — гарантувати, що організація працює ефективно, прозоро та відповідно до законів і правил, мінімізуючи ризики шахрайства та операційних помилок.

Оцінювання проводилося за критеріями, визначеними Інститутом внутрішніх аудиторів (The IIA) — міжнародною професійною організацією, яка встановлює стандарти для аудиторської діяльності в усьому світі.

Процес перевірки включав комплексну оцінку роботи Департаменту внутрішнього аудиту НБУ за останні два роки, аналіз методології, ризик-орієнтованого планування, звітування, а також інтерв'ю з керівництвом та членами Аудиторського комітету Нацбанку.

Чому це важливо

Така висока оцінка від авторитетної інституції, як Банк Англії, є потужним сигналом для міжнародних партнерів України, зокрема МВФ, Світового банку та інших фінансових організацій. Вона підтверджує, що Національний банк є надійним та прозорим партнером з міцними внутрішніми механізмами контролю, що є критично важливим для отримання міжнародної фінансової допомоги та підтримки стабільності фінансової системи країни.