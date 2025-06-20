Система внутрішнього аудиту Національного банку України отримала найвищу можливу оцінку якості — «Загалом відповідає» — за результатами незалежної зовнішньої перевірки, яку провели експерти центрального банку Англії. Цей висновок підтверджує, що внутрішні контрольні процеси українського регулятора відповідають найкращим світовим практикам. Про це 20 червня повідомила пресслужба НБУ.
Внутрішній аудит НБУ отримав найвищу оцінку від експертів Банку Англії
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Прозорість та відповідність стандартам
Експерти Банку Англії не виявили жодних недоліків чи відхилень у роботі внутрішнього аудиту НБУ, і, як наслідок, не надали жодних рекомендацій щодо покращення. Це є винятковим результатом, що свідчить про зрілість та ефективність контрольних функцій всередині організації.
Внутрішній аудит у центральному банку — це, по суті, незалежна перевірка всіх внутрішніх процесів, від управління ризиками до кібербезпеки. Його мета — гарантувати, що організація працює ефективно, прозоро та відповідно до законів і правил, мінімізуючи ризики шахрайства та операційних помилок.
Оцінювання проводилося за критеріями, визначеними Інститутом внутрішніх аудиторів (The IIA) — міжнародною професійною організацією, яка встановлює стандарти для аудиторської діяльності в усьому світі.
Процес перевірки включав комплексну оцінку роботи Департаменту внутрішнього аудиту НБУ за останні два роки, аналіз методології, ризик-орієнтованого планування, звітування, а також інтерв'ю з керівництвом та членами Аудиторського комітету Нацбанку.
Чому це важливо
Така висока оцінка від авторитетної інституції, як Банк Англії, є потужним сигналом для міжнародних партнерів України, зокрема МВФ, Світового банку та інших фінансових організацій. Вона підтверджує, що Національний банк є надійним та прозорим партнером з міцними внутрішніми механізмами контролю, що є критично важливим для отримання міжнародної фінансової допомоги та підтримки стабільності фінансової системи країни.
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