Найбільший витік в історії: У мережу злили 16 млрд паролів від Apple, Google, Telegram та Facebook

Дослідники Cybernews виявили один із найбільших в історії витоків даних. У відкритому доступі опинилися 16 млрд логінів та паролів користувачів соцмереж, месенджерів, VPN-сервісів і навіть держресурсів. Серед порушених платформ — Apple, Facebook, Google, GitHub та Telegram.

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Деталі

Майже всі дані раніше ніде не публікувалися, наголошують експерти. Більшість інформації було зібрано за допомогою інфостилерів — шкідливих програм, які потрапляють на комп'ютер через фішингові листи або веб-сайти.

Злиті дані представлені в стандартній для хакерів формі: URL-адреса, за якою слідують логін та пароль. Усього виявлено 30 баз.

Кожна містить від десятків мільйонів до 3,5 млрд записів. Судячи з назви, одна з баз, що містить понад 455 млн. записів, пов'язана з користувачами з Росії. Ще один (більше 60 млн записів) — з Telegram.

Фахівці попереджають, що вкрадені паролі виставляються на продаж у даркнеті, радять терміново їх поміняти та підключити двофакторну автентифікацію.