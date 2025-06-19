Інтернет-магазин косметики та парфумерії MakeUp запустив новий сервіс — платформу запису до салонів і майстрів краси. У розробку MakeUp Hub вклали понад 500 000 євро. Про це повідомляє Forbes.ua.
19 червня 2025, 9:34
MakeUp запустив новий сервіс — платформу запису до салонів і майстрів краси
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Що відомо
MakeUp перестав бути лише онлайн-магазином. Компанія запустила у червні 2025-го сервіс пошуку майстрів і салонів — MakeUp Hub.
Спершу платформу протестували у Києві: компанія зібрала початкову базу фахівців і перевірила їх. Тепер сервіс доступний у всіх регіонах.
За півмісяця до сервісу приєднались девять салонів краси та сім майстрів. Потенційним клієнтам MakeUp пропонує на своєму хабі охоплення на 9 млн клієнтів інтернет-магазину. На цей момент партнерство безкоштовне.
Монетизувати платформу планують через платні функції — рекламні розміщення та просування профілів.
Джерело: Мінфін
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