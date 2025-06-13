Головне за тиждень: інфляція зростає, євро по 48 гривень
Зростання цін в Україні прискорилося до максимуму за два роки. За даними статистичного відомства, споживчі ціни в Україні в травні 2025 року зросли на 1,3%. Річна інфляція прискорилася до 15,9%, порівняно з 15,1% у квітні.
Україна розпочала виплату боргів, залучених під час війни
Україна здійснила перший платіж для погашення кредитної лінії Rapid Financing Instrument (RFI) від МВФ у розмірі SDR 125,7 мільйона ($171 мільйон за поточним курсом), 9 червня, що стало першим випадком повернення зовнішнього боргу, взятого після повномасштабного вторгнення 2022 року.
Курс євро вперше в історії перевищив 48 гривень
Національний банк знизив курс долара до гривні. Курс євро зріс більш ніж на 60 копійок і оновив історичний максимум.
Світовий банк прогнозує рекордно повільне зростання економіки
Світовий банк знизив прогноз глобального економічного зростання на 2025 рік на 0,4 в.п., до 2,3%, зазначивши, що підвищення мит і посилена невизначеність створюють «значні перешкоди» для більшості економік світу.
У ВР зареєстровано законопроєкт про створення крипторезерву в Україні
Депутати зареєстрували законопроєкт №13356, який дає право Нацбанку включати віртуальні активи до резервів України.
Ціни на нафту підскочили на 13% після ударів Ізраїлю по Ірану
Ціни на нафту зросли на 13% на тлі ескалації напруженості на Близькому Сході після повідомлень про ізраїльські удари по Ірану. Це викликало побоювання з приводу масштабної війни в регіоні, на який припадає третина світового видобутку сирої нафти.
Україна отримала від ЄС ще 1 мільярд євро за рахунок російських активів
Україна отримала пʼятий транш від ЄС обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Кредит погашатиметься за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.
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