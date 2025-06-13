Головне за тиждень: інфляція зростає, євро по 48 гривень

Зростання цін в Україні прискорилося до максимуму за два роки. За даними статистичного відомства, споживчі ціни в Україні в травні 2025 року зросли на 1,3%. Річна інфляція прискорилася до 15,9%, порівняно з 15,1% у квітні.

Україна розпочала виплату боргів, залучених під час війни

Україна здійснила перший платіж для погашення кредитної лінії Rapid Financing Instrument (RFI) від МВФ у розмірі SDR 125,7 мільйона ($171 мільйон за поточним курсом), 9 червня, що стало першим випадком повернення зовнішнього боргу, взятого після повномасштабного вторгнення 2022 року.

Курс євро вперше в історії перевищив 48 гривень