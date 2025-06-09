Україна розпочала виплату боргів, залучених під час війни

Україна здійснила перший платіж для погашення кредитної лінії Rapid Financing Instrument (RFI) від МВФ у розмірі SDR 125,7 мільйона ($171 мільйон за поточним курсом), 9 червня, що стало першим випадком повернення зовнішнього боргу, взятого після повномасштабного вторгнення 2022 року. Про це повідомляє Forbes.

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Графік погашення боргу

За програмою екстреного фінансування RFI Україна отримала у 2022 році SDR 2 мільярда ($2,67 мільярда) у двох траншах, які почали повертати з сьогоднішнього дня й продовжать до жовтня 2027 року. Погашення розподілено на 16 траншів, і перший платіж становить 6% загальної заборгованості. У 2025 році країна планує сплатити МВФ $3 мільярди, із них $2,3 мільярда — основна сума боргу, а $0,7 мільярда — відсотки.

Поточні платежі та надходження

Від початку 2025 року Україна вже погасила $1,3 мільярда заборгованості та майже $0,4 мільярда відсотків. Водночас за програмою EFF надійшов один транш у розмірі $0,4 мільярда, а до кінця року очікуються ще три транші на загальну суму $2 мільярди.