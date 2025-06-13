Україна отримала від ЄС ще 1 мільярд євро за рахунок російських активів

Сьогодні, 13 червня, Україна отримала пʼятий транш від ЄС обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Кредит погашатиметься за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 7 млрд євро. Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.

ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів США країнами G7, із яких внесок ЄС складає 18,1 млрд євро ($20 млрд).

«У 2025 році Європейський Союз надав Україні 10,5 млрд євро прямої бюджетної підтримки — це найбільший внесок серед усіх міжнародних партнерів. Фінансування надійшло в межах інструментів ERA та Ukraine Facility», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.