Національний банк знизив курс долара до гривні. Курс євро зріс більш ніж на 60 копійок і оновив історичний максимум.
12 червня 2025, 16:31
Курс євро вперше в історії перевищив 48 гривень
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Курс валют
Офіційний курс на 13 червня 2025 року встановлено на рівні: 41,4880 гривень за 1 долар (-0,0237 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,0825 гривень за 1 євро (+0,6263 грн).
Попередній максимум було зафіксовано 22 квітня — 47,7653.
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Джерело: Мінфін
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