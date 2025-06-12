Сьогодні, 12 червня, була зафіксована масштабна фішингова кампанія з розсилання електронних листів, які містять шкідливі вкладення. Зловмисники імітують офіційні повідомлення від Національного банку, використовуючи схожу тему листа та назву прикріпленого файлу. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу НБУ.
12 червня 2025, 16:03
Шахраї розсилають листи від імені НБУ зі шкідливими вкладеннями
Деталі
Шахраї надсилають електронні листи з різних адрес, проте у підписі вказують фейкову електронну пошту: nbu@gov.nbu.ua. Ця адреса максимально схожа на офіційний домен Національного банку, що може ввести в оману користувачів.
Застереження та рекомендації НБУ
Нацбанк наголошує:
- не завантажуйте файли, прикріплені до таких підозрілих листів;
- не переходьте за доданими посиланнями, що містяться в цих повідомленнях.
Регулятор підкреслив, що для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua. Будь-які інші домени є ознакою шахрайства.
Будьте пильними та перевіряйте адреси відправників, щоб уникнути втрати даних або зараження пристроїв шкідливим програмним забезпеченням.
Джерело: Мінфін
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