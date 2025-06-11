OpenAI запустила ще потужніший ШІ o3-pro та на 80% знизила ціну на модель o3

Компанія OpenAI представила o3-pro, свою найпотужнішу модель штучного інтелекту (ШІ) на сьогодні, яка є вдосконаленою версією їхньої моделі o3. Новинка призначена для покращення здатності до міркування та вирішення складних завдань у різних сферах. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу OpenAI.

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Основні можливості та переваги

o3-pro створена для послідовного розв'язання проблем, що робить її надійнішою у складних сферах, таких як фізика, математика та програмування.

За інформацією від OpenAI, під час тестів експерти постійно віддавали перевагу o3-pro порівняно з попередньою моделлю o3. Це стосувалося всіх напрямків, включаючи науку, кодування, освіту, бізнес та створення текстів.

o3-pro має доступ до широкого спектру інструментів, що дозволяють їй шукати інформацію в інтернеті, аналізувати файли, обробляти візуальні дані, виконувати Python-код та персоналізувати відповіді за допомогою пам'яті.

Внутрішні тести OpenAI показали вражаючі результати: o3-pro перевершила Google Gemini 2.5 Pro у тестах на математичні здібності (AIME 2024) та Anthropic Claude 4 Opus у тестах на наукові знання рівня PhD (GPQA Diamond).

Обмеження

Недоліком, за даними OpenAI, є те, що відповіді моделі зазвичай обробляються довше, ніж o1-pro.

o3-pro має інші обмеження. Тимчасові чати з моделлю в ChatGPT наразі вимкнені, поки OpenAI вирішує «технічну проблему». o3-pro не може генерувати зображення. Також Canvas — робочий простір із підтримкою ШІ — поки що не сумісний з o3-pro.

Ціна

Модель o3-pro вже доступна для користувачів ChatGPT Pro та Team, замінюючи попередню модель o1-pro. Користувачі тарифів Enterprise та Education отримають доступ наступного тижня. Для розробників O3 Pro доступна через API OpenAI за ціною $20 за мільйон вхідних токенів та $80 за мільйон вихідних токенів.

Вхідні токени — це токени, що вводяться в модель, тоді як вихідні токени — це токени, які модель генерує на основі вхідних токенів. Мільйон вхідних токенів еквівалентний приблизно 750 000 слів.

Зниження ціни на o3

Крім того, OpenAI знизила ціну на звичайну модель o3 одразу на 80%. Про це заявив генеральний директор компанії Сем Альтман. На момент запуску ціна моделі o3 становила $10 за мільйон вхідних токенів та $40 за мільйон вихідних токенів.

Станом на сьогодні OpenAI знижує ціну до $2 за мільйон вхідних токенів та $8 за мільйон вихідних токенів. Це зниження ціни робить o3 набагато привабливішим варіантом для розробників.