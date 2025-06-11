OpenAI запустила ще потужніший ШІ o3-pro та на 80% знизила ціну на модель o3

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 червня 2025, 19:52

OpenAI запустила ще потужніший ШІ o3-pro та на 80% знизила ціну на модель o3

Компанія OpenAI представила o3-pro, свою найпотужнішу модель штучного інтелекту (ШІ) на сьогодні, яка є вдосконаленою версією їхньої моделі o3. Новинка призначена для покращення здатності до міркування та вирішення складних завдань у різних сферах. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу OpenAI.

Компанія OpenAI представила o3-pro, свою найпотужнішу модель штучного інтелекту (ШІ) на сьогодні, яка є вдосконаленою версією їхньої моделі o3.
Фото: AI

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Основні можливості та переваги

o3-pro створена для послідовного розв'язання проблем, що робить її надійнішою у складних сферах, таких як фізика, математика та програмування.

За інформацією від OpenAI, під час тестів експерти постійно віддавали перевагу o3-pro порівняно з попередньою моделлю o3. Це стосувалося всіх напрямків, включаючи науку, кодування, освіту, бізнес та створення текстів.

o3-pro має доступ до широкого спектру інструментів, що дозволяють їй шукати інформацію в інтернеті, аналізувати файли, обробляти візуальні дані, виконувати Python-код та персоналізувати відповіді за допомогою пам'яті.

Внутрішні тести OpenAI показали вражаючі результати: o3-pro перевершила Google Gemini 2.5 Pro у тестах на математичні здібності (AIME 2024) та Anthropic Claude 4 Opus у тестах на наукові знання рівня PhD (GPQA Diamond).

Обмеження

Недоліком, за даними OpenAI, є те, що відповіді моделі зазвичай обробляються довше, ніж o1-pro.

o3-pro має інші обмеження. Тимчасові чати з моделлю в ChatGPT наразі вимкнені, поки OpenAI вирішує «технічну проблему». o3-pro не може генерувати зображення. Також Canvas — робочий простір із підтримкою ШІ — поки що не сумісний з o3-pro.

Ціна

Модель o3-pro вже доступна для користувачів ChatGPT Pro та Team, замінюючи попередню модель o1-pro. Користувачі тарифів Enterprise та Education отримають доступ наступного тижня. Для розробників O3 Pro доступна через API OpenAI за ціною $20 за мільйон вхідних токенів та $80 за мільйон вихідних токенів.

Вхідні токени — це токени, що вводяться в модель, тоді як вихідні токени — це токени, які модель генерує на основі вхідних токенів. Мільйон вхідних токенів еквівалентний приблизно 750 000 слів.

Зниження ціни на o3

Крім того, OpenAI знизила ціну на звичайну модель o3 одразу на 80%. Про це заявив генеральний директор компанії Сем Альтман. На момент запуску ціна моделі o3 становила $10 за мільйон вхідних токенів та $40 за мільйон вихідних токенів.

Станом на сьогодні OpenAI знижує ціну до $2 за мільйон вхідних токенів та $8 за мільйон вихідних токенів. Це зниження ціни робить o3 набагато привабливішим варіантом для розробників.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає h1ldebrand и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами