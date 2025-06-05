Доходи на ринку фіксованого Інтернету впали на 30%. Причина — заборона спрощеної системи оподаткування

Офіс ефективного регулювання BRDO проаналізував ринок фіксованого Інтернету України і виявив 30% падіння доходів у четвертому кварталі 2024 року. Це відбулося на тлі трактування ДПС про заборону спрощеної моделі оподаткування для інтернет-постачальників. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на BRDO.

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Деталі

Згідно з дослідженням BRDO, наприкінці 2024 року ринок фіксованого інтернет-доступу демонструє такі показники:

Доходи ринку впали на 30% — до 4,3 млрд грн порівняно з третім кварталом 2024 року. Це найнижчий показник з кінця 2022 року. Падіння доходів відбулося після заборони спрощеної моделі оподаткування у роз’ясненнях ДПС навесні та влітку 2024 року, всупереч Податковому кодексу України.

Кількість користувачів фіксованого Інтернету скоротилася на 3,5% — до 8,2 млн абонентів порівняно з першим півріччям 2024 року (за даними регуляторної звітності). Водночас звітність щодо абонентів є рекордно неповною у 2024 році: понад 40% компаній, які звітували про доходи, не надали даних про абонентську базу. Така неповнота звітності фіксується вперше з 2021 року і, ймовірно, є свідченням регуляторного шоку на ринку фіксованого Інтернету.

Концентрація ринку топ-10 постачальників за доходами зросла на кілька процентних пунктів. Станом на кінець 2024 року вони акумулюють 30.15% сукупних доходів. Попри зростання, цей показник все ще свідчить про відносно низьку концентрацію і конкурентність на ринку фіксованого Інтернету.

«Заборона „спрощенки“ стала каталізатором змін на ринку фіксованого Інтернету. Ми уже бачимо різке падіння доходів, неповноту звітності і перші ознаки переформатування ринку. Це тривожні сигнали, що ставлять під загрозу конкуренцію в галузі і доступність Інтернету для населення», — прокоментував Ігор Самоходський, керівник сектору «ІТ та Телеком» в BRDO.

Станом на кінець 2024 року до списку найбільших компаній увійшли нові гравці — ПАТ «Фарлеп-Інвест» і ТОВ НВП «Тенет», тоді як ТОВ «Мега Лінк» і ТОВ «Гігатранс Україна» вибули.

Лідери за доходами у 2024 році залишаються незмінними:

АТ «Укртелеком» — 1,64 млрд грн;

ПАТ «Київстар» — 1,54 млрд грн;

ТОВ «Воля-Кабель» — 0,83 млрд грн;

ПАТ «Датагруп» — 0,69 млрд грн.

Водночас лідерами ринку фіксованого Інтернету за розміром абонентської бази у 2024 році стали:

ПрАТ «Київстар» — 1,15 млн абонентів; АТ «Укртелеком» — 445 тис. абонентів; ТОВ «Воля-Кабель» — 391 тис. абонентів; ТОВ НВП «Хоум-Нет» — 209 тис. абонентів; ПрАТ «Фарлеп-Інвест» — 149 тис. абонентів.

Нагадаємо

У 2024 році ДПС заборонила інтернет-постачальникам працювати на спрощеній системі оподаткування.