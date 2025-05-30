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30 травня 2025, 20:00

Головне за тиждень: держборг зріс, Трамп відклав тарифи для ЄС

Державний борг України зріс на 357 мільярдів гривень за місяць

На кінець квітня 2025 року державний та гарантований державою борг України досяг 7,48 трильйона гривень, що еквівалентно $179,97 мільярда. Протягом квітня борг збільшився на 357,12 мільярда гривень, а в доларовому еквіваленті — на $8,24 мільярда. Для порівняння, на початок квітня сума боргу складала 7,12 трильйона гривень ($171,73 мільярда), а за березень зросла на 103,48 мільярда гривень ($2,64 мільярда).

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Джерело: Мінфін
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