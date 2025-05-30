Державний борг України зріс на 357 мільярдів гривень за місяць
Головне за тиждень: держборг зріс, Трамп відклав тарифи для ЄС
На кінець квітня 2025 року державний та гарантований державою борг України досяг 7,48 трильйона гривень, що еквівалентно $179,97 мільярда. Протягом квітня борг збільшився на 357,12 мільярда гривень, а в доларовому еквіваленті — на $8,24 мільярда. Для порівняння, на початок квітня сума боргу складала 7,12 трильйона гривень ($171,73 мільярда), а за березень зросла на 103,48 мільярда гривень ($2,64 мільярда).
Трамп відклав введення 50% мит на європейські товари до 9 липня
Президент США Дональд Трамп під час розмови з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн погодився надати Євросоюзу відстрочку до 9 липня для досягнення угоди щодо тарифів.
Мінфін залучив понад 17 мільярдів від продажу облігацій
Міністерство фінансів 27 травня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 17,11 млрд грн, що на 3,01 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 14,10 млрд грн.
НБУ відніс дві кредитні спілки до категорії значимих
Нацбанк вперше оприлюднив перелік значимих кредитних спілок. Рішенням Правління Нацбанку від 27 травня 2025 року до категорії значимих кредитних спілок віднесено 2 кредитні спілки: «Кредит-союз» (ЄДРПОУ 25204519) та «Вигода» (ЄДРПОУ 20808253).
Україна та МВФ домовились на рівні персоналу щодо траншу у розмірі близько $500 млн
Україна та МВФ домовились на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).
Власники валютних ОВДП не зможуть їх продати через чинне регулювання НБУ — НКЦПФР
НКЦПФР попередила, що за поточного регулювання НБУ продаж валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) їхніми нинішніми власниками стане неможливим.
Україна отримає близько $3 мільярдів від Японії
Україна отримає близько $3 мільярдів від Японії в рамках механізму ERA, використовуючи доходи від заморожених активів росії. За словами Шмигаля, Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє залучити ці кошти. «Ресурс спрямуємо на фінансування наших пріоритетних бюджетних видатків», — зазначив він.
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