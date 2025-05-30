Головне за тиждень: держборг зріс, Трамп відклав тарифи для ЄС

На кінець квітня 2025 року державний та гарантований державою борг України досяг 7,48 трильйона гривень, що еквівалентно $179,97 мільярда. Протягом квітня борг збільшився на 357,12 мільярда гривень, а в доларовому еквіваленті — на $8,24 мільярда. Для порівняння, на початок квітня сума боргу складала 7,12 трильйона гривень ($171,73 мільярда), а за березень зросла на 103,48 мільярда гривень ($2,64 мільярда).

Трамп відклав введення 50% мит на європейські товари до 9 липня

Президент США Дональд Трамп під час розмови з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн погодився надати Євросоюзу відстрочку до 9 липня для досягнення угоди щодо тарифів.

Мінфін залучив понад 17 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 27 травня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 17,11 млрд грн, що на 3,01 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 14,10 млрд грн.

НБУ відніс дві кредитні спілки до категорії значимих