Україна отримає близько $3 мільярдів від Японії в рамках механізму ERA, використовуючи доходи від заморожених активів росії. Про це пише прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
30 травня 2025, 15:37
Україна отримає близько $3 мільярдів від Японії
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За словами Шмигаля, Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє залучити ці кошти. «Ресурс спрямуємо на фінансування наших пріоритетних бюджетних видатків», — зазначив він.
Нагадаємо, що протягом 2025−2026 років Україна отримає за рахунок надприбутків з російських активів 3 млрд дол.
Джерело: Мінфін
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