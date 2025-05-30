Україна отримає близько $3 мільярдів від Японії в рамках механізму ERA, використовуючи доходи від заморожених активів росії. Про це пише прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За словами Шмигаля, Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє залучити ці кошти. «Ресурс спрямуємо на фінансування наших пріоритетних бюджетних видатків», — зазначив він.

Нагадаємо, що протягом 2025−2026 років Україна отримає за рахунок надприбутків з російських активів 3 млрд дол.