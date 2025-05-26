На кінець квітня 2025 року державний та гарантований державою борг України досяг 7,48 трильйона гривень, що еквівалентно $179,97 мільярда. Про це пише Міністерство фінансів.
26 травня 2025, 15:15
Державний борг України зріс на 357 мільярдів гривень за місяць
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Зростання боргу
Протягом квітня борг збільшився на 357,12 мільярда гривень, а в доларовому еквіваленті — на $8,24 мільярда. Для порівняння, на початок квітня сума боргу складала 7,12 трильйона гривень ($171,73 мільярда), а за березень зросла на 103,48 мільярда гривень ($2,64 мільярда).
Структура боргу
Зовнішній борг становить 5,57 трильйона гривень ($134,08 мільярда), що дорівнює 74,5% від загальної суми, тоді як внутрішній борг — 1,9 трильйона гривень ($45,89 мільярда), або 25,5%.
Джерело: Мінфін
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