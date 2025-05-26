Трамп відклав введення 50% мит на європейські товари до 9 липня

Президент США Дональд Трамп під час розмови з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн погодився надати Євросоюзу відстрочку до 9 липня для досягнення угоди щодо тарифів.

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Що відомо

«Вона сказала, що хоче розпочати серйозні переговори (…). 9 липня — це той самий день, який вона просила. (…) Я погодився це зробити», — цитує телеканал CNN заяву Трампа журналістам.

«Вона сказала, що ми швидко зберемося разом і подивимося, чи зможемо ми щось придумати», — додав американський лідер.

Нагадаємо

Раніше фон дер Ляйєн повідомила, що провела «хорошу розмову» з Трампом.

«ЄС і США пов'язують найважливіші та найтісніші торговельні відносини у світі. Європа готова швидко і рішуче просувати переговори», — написала фон дер Ляйєн у соцмережі X.

У п'ятницю Трамп рекомендував запровадити мито у розмірі 50% на імпорт товарів із ЄС із 1 червня.

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Раніше Вашингтон ввів мита в 25% на імпорт європейських сталі, алюмінію, автомобілів Крім того, спочатку для країн ЄС були введені ще одні — дзеркальні — мита в 20%. Але 9 квітня Трамп призупинив на 90 днів збільшення тарифів на імпорт щодо більш ніж 75 країн.

Передбачається, що в цей період дані країни сплачуватимуть мита у мінімальному розмірі — 10%.